Javid: Gospodarka będzie przygotowana na brexit bez umowy

Brytyjski minister finansów Sajid Javid zapowiedział w poniedziałek, że brytyjska gospodarka będzie przygotowana na wyjście z Unii Europejskiej bez porozumienia, bo - jak to ujął - w razie potrzeby będzie do dyspozycji "cały arsenał polityki gospodarczej".

Przemawiając na dorocznej konferencji programowej Partii Konserwatywnej dokładnie na miesiąc przed planowanym terminem brexitu, Javid powiedział, że zlecił swojemu departamentowi, by wraz z Bankiem Anglii przygotował całościowy plan działań gospodarczych na wypadek wyjścia z UE bez umowy.

"Powierzyłem ministerstwu finansów zadanie przygotowania, we współpracy z Bankiem Anglii, kompleksowej ekonomicznej odpowiedzi w celu wsparcia gospodarki. Jesteśmy gotowi, by w razie potrzeby korzystać z pełnego arsenału polityki gospodarczej. Czy będzie umowa, czy nie, będziemy gotowi" - zaznaczył minister.

Ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że niedługo odbędą się w Wielkiej Brytanii przedterminowe wybory parlamentarne, szef resortu finansów starał się też skierować uwagę na to, co nazwał "priorytetami ludzi", sprawy, które zdaniem konserwatystów w długiej perspektywie są ważniejsze dla wyborców.

W związku z tym zapowiedział, że w ciągu najbliższych pięciu lat minimalna płaca wzrośnie z obecnego poziomu 8,21 funta za godzinę w przypadku osób powyżej 25. roku życia do 10,5 funta za godzinę. Obniżony zarazem zostanie próg wiekowy osób objętych tą stawką do 21 lat.

Obecnie minimalne stawki godzinowe wynoszą: 8,21 funta dla osób powyżej 25 lat, 7,70 - dla osób w przedziale wiekowym 21-24 lata, 6,15 - w przedziale 18-20 oraz 4,35 dla 16- i 17-latków.

Minister ocenił, że na zmianach tych skorzysta ok. 4 miliony osób. Powiedział też, że dzięki podwyżce płacy minimalnej Wielka Brytania stanie się "pierwszą dużą gospodarką na świecie, w której w ogóle nie będzie niskich płac". "Ciężka praca Brytyjczyków naprawdę się opłaca. To oczywiste, że konserwatyści są prawdziwą partią pracy - jesteśmy partią pracujących" - mówił Javid, robiąc oczywistą aluzję do głównego ugrupowania opozycji, Partii Pracy.

Minister finansów obiecał przeznaczenie 25 mld funtów na rozbudowę i naprawę sieci dróg, 220 mln funtów na poprawę sieci transportu autobusowego oraz 5 mld funtów na rozwój szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na terenach najtrudniej dostępnych.

Zapowiedzi dużych wydatków z budżetu są zupełnie odmienne od tych, które konserwatyści składali w poprzednich latach, kiedy w efekcie kryzysu gospodarczego prowadzili politykę zaciskania pasa.

Javid przekonywał jednak, że nie oznacza to odejścia od odpowiedzialności budżetowej. "Będziemy mądrze i odpowiedzialnie inwestować długoterminowo. Możemy to zrobić, korzystając z niezwykle niskich stóp procentowych, pożyczając, żeby budować, a nie pożyczając, by przejadać" - zapewnił.

Konferencja Partii Konserwatywnej potrwa do środy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

