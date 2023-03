Jastrzębski: Orzeczenie TSUE ws. frankowców wpisuje się w logikę propozycji KNF

Ostatnie, czwartkowe orzeczenie TSUE wpisuje się w logikę propozycji KNF ws. hipotecznych kredytów walutowych, czyli na rozwiązanie kwestii na mocy prawa krajowego - poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Jacek Jastrzębski. Zasady rozliczeń nie mogą prowadzić do podziału straty pomiędzy kredytobiorcę a bank - podkreślił.

fot. Deacons docs / / Shutterstock

Zapytany o to, czy wśród propozycji, nad którymi pracuje KNF jest obłożenie 100-proc. podatkiem od wzbogacenia wygranych przez klientów w sądzie spraw ws. hipotecznych kredytów walutowych Jastrzębski wskazał, że rozumowanie KNF idzie w inną stronę.

"Chciałem podkreślić bardzo mocno, że wczorajsze orzeczenie zawiera w pewnym sensie podsumowanie dotychczasowego orzecznictwa TSUE w sprawach frankowych. Jednocześnie uważam, że ono stanowi wyraźne zaproszenie, czy wyraźny apel do prawodawców krajowych o to, aby w prawodawstwie krajowym określać zasady rozliczeń między klientem a bankiem w razie unieważnienia umowy z uwagi na abuzywny charakter klauzul" - powiedział Jastrzębski w radiu TOK FM.

"Uważam, i to TSUE wczoraj potwierdził wyraźnie, że jest w gestii prawa krajowego określenie zasady rozliczeń. To, co my robimy teraz, to jest wypracowanie koncepcji takiego określenia zasad rozliczeń, które będzie z jednej strony spójne z propozycją ugodową, a z drugiej strony będzie wpisywało się w granice, które określił TSUE. Bo moim zdaniem, to co wczoraj powiedział Trybunał Sprawiedliwości doskonale wpisuje się w logikę naszego rozwiązania zakładającego przewalutowanie kredytów, tak jakby od początku były kredytami udzielonymi w złotych" - dodał.

Jastrzębski zaznaczył, że zgodnie z orzeczeniem TSUE zasady rozliczeń nie mogą prowadzić do podziału straty pomiędzy kredytobiorcę a bank.

"Gdy zaproponowaliśmy rozwiązanie ugodowe, to ono zakłada, że całość kosztu ryzyka walutowego, czy całość straty związanej z ryzykiem walutowym jest ponoszona przez bank. (...) Nasza propozycja od początku zakładała, że dla czystości intelektualnej tej konstrukcji i dla uniknięcia arbitralności to powinno być poniesione przez bank. To jest dokładnie to, co wczoraj powiedziało TSUE. To ryzyko i koszt powinno być po stronie banku. Taka jest logika naszej propozycji ugodowej. To, co widzimy teraz na rynku, to jest konwergencja programów ugodowych oferowanych przez banki do naszej propozycji. (...) Uważam, że to, co wczoraj powiedział TSUE to jest coś, co można zrobić w ramach regulacji krajowej. Podkreślam, że to nie oznacza zwolnienia klienta z konieczności rozliczenia się z tytułu kosztów korzystania z kapitału" - wskazał przewodniczący KNF.

W czwartek TSUE orzekł, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków należy przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby przy braku w umowie klauzuli abuzywnej. Do sądu krajowego należy przy tym podjęcie, przy uwzględnieniu całości prawa krajowego, wszelkich środków niezbędnych dla ochrony konsumenta przed szczególnie szkodliwymi konsekwencjami, jakie mogłoby dla niego mieć unieważnienie umowy.

W ostatnią środę Jastrzębski poinformował, że KNF pracuje nad rozwiązaniem, zgodnie z którym banki miałyby obowiązek proponowania ugód i w ich ramach przewalutowywania kredytów frankowych na złote w taki sposób, jakby hipoteka od początku była zaciągnięta w krajowej walucie.

Jak poinformował Jastrzębski, dla klientów, którzy nie skorzystaliby z tej możliwości i woleliby pozostać przy kredycie walutowym uporządkowanie relacji z bankiem i przywrócenie w niej równowagi mogłoby się dokonać przez eliminację dyskrecjonalności banku przy ustalaniu kursów walutowych, ostatecznie w grę wchodziłby średni kurs NBP. (PAP Biznes)

tus/ gor/