Jastrzębski: KNF proponuje bankom zawieranie z klientami ugód ws. kredytów frankowych

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. KNF proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej - poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"Wydaje się, że nadszedł taki moment, by z tym tematem się ostatecznie zmierzyć i ostatecznie uporać" - powiedział we wtorek w trakcie spotkania Związku Banków Polskich Jastrzębski.

"My w KNF mamy pewną wizję, jak można by do tego tematu podejść. Najważniejsze jest, aby z uwagi na narosłe wokół tego tematu oczekiwania można było zaprezentować koncepcję, wokół której daje się zbudować możliwe szeroki konsensus" - dodał.

Jego zdaniem rozwiązanie, które zostanie wypracowane musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych. "By rozwiązanie nie prowadziło do poczucia niesprawiedliwości" - powiedział Jastrzębski.

"Dlatego też uważam, że rozwiązanie, które zakładałoby zaoferowanie przez banki klientom np. dobrowolnej możliwości zawierania porozumień, na mocy której klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt od początku był kredytem złotowym oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę, jest rozwiązaniem najbardziej spójnym (...)" - powiedział Jastrzębski.

"Osobiście jestem przekonany, że jest to rozwiązanie, które ma szanse powodzenia" - dodał.

Jego zdaniem to może być ostatni moment, kiedy wyjście sektora ze "spójną, racjonalną i ze sprawiedliwą propozycją może zatrzymać dalsze narastanie antagonizmów między bankami, a klientami".

"Rozwiązanie, które zostałoby zaproponowane przez banki dobrowolnie musiałoby zapewniać klientom taki poziom korzyści ekonomicznych, który będzie powodował, że będzie to realna alternatywa w stosunku do ścieżki sądowej" - powiedział Jastrzębski.

Podobne stanowisko do prezentowanego przez przewodniczącego KNF zaprezentował Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Dodał, że KNF rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami.

Jastrzębski poinformował, że w wyniku rozwoju sądowego orzecznictwa zostały wykreowane pewne oczekiwania i te oczekiwania są "zjawiskiem ze sfery realnej i trzeba je brać poważnie pod uwagę".

Przewodniczący podał, że ostatnie analizy orzecznictwa sądowego wskazują, że rośnie liczba orzeczeń, w których dochodzi do stwierdzenia nieważności takich umów.

"Wydaje się, że koncepcja kredytu złotowego na LIBOR już przestała być głównym czynnikiem spędzającym sen z powiek bankowcom" - powiedział Jastrzębski. (PAP Biznes)

seb/ osz/