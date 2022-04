„Jastrzębia” RPP, Polacy pokochali złoto, recesja w USA i LOLkaty [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2022 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Podczas kwietniowego posiedzenia RPP zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 3,50 proc. do 4,50 proc. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Konsensus rynkowy przewidywał, że stopy proc. zostaną podniesione o 50 punktów bazowych, ale nie brakowało opinii, że skala może być nieco większa. Na ruch o 75 pb. liczyli m.in. analitycy mBanku czy Goldman Sachsa. Wzrost aż o 100 pb. jest więc sporym zaskoczeniem.

Długoterminowa polityka dywidendowa i pewny pasywny dochód mogą w istotny sposób zmienić patrzenie na giełdowe spółki. Te należące do Skarbu Państwa nie dzielą się zyskiem tak jak przed laty, a będą jeszcze mniej szczodre – wynika z zapowiedzi ministra Jacka Sasina. Czy aby na pewno?

Jeszcze dziesięć lat temu państwo mogło liczyć na ponad 6 mld zł dywidendowych wpływów. W prognozach można oczywiście napisać wszystko, dlatego spróbowaliśmy oszacować potencjalne dywidendy od spółek Skarbu Państwa.

Ceny detaliczne benzyny Pb95 i oleju napędowego kompletnie się rozjechały. W pierwszym tygodniu kwietnia za litr benzyny bezołowiowej 95 płacono średnio 6,50 zł/l – wynika z danych BM Reflex. To o 18 groszy mniej niż tydzień temu, lecz wciąż bardzo drogo jak na historyczne standardy. O 7 gr/l potaniał autogaz, tankowany średnio po 3,68 zł/l.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

W ciągu ostatnich kilku tygodni otrzymaliśmy trzy recesyjne sygnały z największej gospodarki świata. Jeśli historia raczy się powtórzyć, to za kilka bądź kilkanaście miesięcy Stany Zjednoczone znajdą się w recesji ze wszystkimi tego konsekwencjami dla rynków finansowych.

Po kwietniowej podwyżce stóp procentowych rynek finansowy oczekuje jeszcze wyższych kosztów kredytu w Polsce. Niektóre serie polskich obligacji skarbowych notowane są już przy 6-procentowej rentowności, a mimo to banki wciąż oferują śmiesznie niskie oprocentowanie lokat.

Bloomberg

Statystyki za luty pokazały sensacyjnie silny wzrost zadłużenia Amerykanów. I w sumie nie do końca wiadomo, co to oznaczana dla koniunktury gospodarczej w USA. Przywołane dane z całą pewnością nie świadczą jednak dobrze o wiedzy finansowej mieszkańców USA.