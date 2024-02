Rozpędzona miotła kadrowa w spółkach Skarbu Państwa, zaskakująca wolta prezesa Glapińskiego, "podatek Belki", inflacja w Turcji i grający odważnie - jak w hokeja - Czesi z koroną. Oto nasze podsumowanie mijającego tygodnia na wykresach.

Odejście ze stanowiska prezesa Orlenu Daniela Obajtka to dobry moment na kilka podsumowań jego rządów. Chociaż wydatnie zwiększył kapitalizację spółki, to akcjonariusze Orlenu stracili na kursie akcji, który okazał się słabszy na tle europejskich firm. Koncern jednak co roku wypłacał dywidendę, która w sumie wyniosła kilkanaście miliardów złotych.

Od dłuższego czasu w Polsce toczy się debata na temat zmian w podatku od tzw. zysków kapitałowych. Uważam, że jest ona całkowicie zbędna. „Belkę” należy po prostu zlikwidować i o całej sprawie raz na zawsze zapomnieć.

Nancy Pelosi i jej giełdowe transakcje znalazły się znów na ustach Ameryki. Wszystko przez kupione w doskonałym momencie opcje na akcje Nvidii. Kongresmenów nie obowiązują przepisy dotyczące insider tradingu, więc polityczka i jej mąż zarabiają krocie, chociaż w równoległym świecie zwykłych obywateli groziłoby im 20 lat więzienia.

