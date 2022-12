"Jastrząb na czele jastrzębi", czyli gospodarcze cytaty roku

I śmieszne, i straszne - takie są wybrane przez nas gospodarcze cytaty 2022 r. Zestawienie zdominował złotousty prezes NBP Adam Glapiński, ale żeby nie było zbyt monotonnie, zadbaliśmy o pewną dywersyfikację. Zachęcamy do wpisywania własnych propozycji w komentarzach!

Adam Glapiński - O gospodarce

"Tak to w gospodarce jest. Jak rośnie, to spada. Jak spada, to rośnie. Inaczej niż w cyklu życia, gdzie się starzejemy."

Podczas lutowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP o przyspieszającej inflacji i perspektywach jej spowolnienia.

Adam Glapiński - Kopanie się z koniem

"Uważam tę politykę [klimatyczną UE - red.] za błędną, ale co zrobić. Nie można kopać się z koniem. Deszcz pada, to trzeba wziąć parasol".

Podczas lutowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, wskazując na źródła wysokiej inflacji w Polsce.

Adam Glapiński - Jastrząb na czele jastrzębi

"Stoję przed państwem jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą obecnie RPP. Cała Rada jest zdeterminowana, żeby w jak najkrótszym czasie, zgodnie z kanonami sztuki polityki pieniężnej, doprowadzić inflację do normalnego poziomu."

Podczas marcowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, na którym Rada po raz szósty z rzędu podniosła stopy procentowe, zwiększając tempo podwyżek do 75 pb. po trzech "pięćdziesiątkach". Cytat, podobnie jak wiele innych wypowiedzi prezesa, wyzwolił niezmierzone pokłady kreatywności internautów - efekty można znaleźć choćby pod tym linkiem.

Adam Glapiński - Traktat sopocki

"Jeśli będzie, to jedna: 0,25."

Na molo w Sopocie w odpowiedzi na pytanie członkini Agrounii o kolejne podwyżki stóp procentowych NBP. "Obietnicy" dotrzymał.

Adam Glapiński - Płaskowyż

"Użyłem takiego określenia, jeśli państwo pamiętają, że wejdziemy na taki płaskowyż, na którym inflacja już się będzie utrzymywać. Płaskowyż to znaczy, że tam będą jakieś górki, dołki jak to jest na płaskowyżu, wzgórza, ale nie góry. Trochę inflacja może wzrosnąć, trochę zmaleć, coś takiego. Czy to, co się dzieje, to jeszcze jest w logice płaskowyżu, bo jest taki wzrost? No wystąpiły rzeczywiście trochę nowe czynniki głównie po stronie surowców energetycznych i żywności, które trochę zaburzają logikę płaskowyżu, ale być może to jest nadal płaskowyż."

Podczas październikowej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP po tym, jak we wrześniu inflacja zaskoczyła nawet najbardziej pesymistycznych analityków.

Edward Siarka - Chrust plus

"Cały czas obowiązuje, za zgodą leśniczego, możliwość zbierania gałęzi na opał. W tym roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie i zawirowaniu na rynku energii wzrosły zapytania do nadleśnictw o wskazanie terenu i zgodę na pozyskiwanie drewna opałowego w lokalnych lasach. Priorytetowo należało zadbać, by pierwszeństwo samopozyskiwania drewna miały społeczności lokalne."

Wiceminister klimatu i środowiska znalazł rozwiązanie problemu Polaków obawiających się szybkiego wzrostu cen i niedobór nośników energii przed sezonem grzewczym.

Jacek Kurski - Służba Polsce

"Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykszt i dośw menadż. pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy że oznacza to rezygn z części aktyw publ czy ambicji polit. Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce." [pisownia oryginalna]

Były prezes TVP i poseł Prawa i Sprawiedliwości po informacji o tym, że obejmie stanowisko w Banku Światowym na wniosek prezesa NBP Adama Glapińskiego i zarobi ok. miliona złotych rocznie.

Daniel Obajtek - VAT w górę, a ceny paliw nie

"Powrót VAT-u nie powinien mieć istotnego wpływu na cenę paliw na naszych stacjach. Zrobimy wszystko, żeby cena była stabilna."

Prezes PKN Orlen w wywiadzie dla RMF FM o cenach paliw. Jak to możliwe, wyjaśniał na Bankier.pl Krzysztof Kolany.

Rafał Zaorski - Goldman Sachs na GPW

"Podobno Goldman Sachs mocno miesza na GPW. Stawiam, że są małymi siusiakami i będzie short squezze."

Najbardziej znany polski spekulant grał na wzrosty WIG20 i, jak sam przyznał, zaksięgował na tym stratę w wysokości 5 mln zł.

Janusz Filipiak - Mniej żreć

"Ważne jest uświadomienie ludziom, że nie mają tyle, za przeproszeniem, żreć."

Prezes Comarchu w wywiadzie udzielonym Agacie Kołodziej z forum IBRIS potępiał nadmierną konsumpcję mięsa, równocześnie wskazując, że "milionerzy nie mają z czego rezygnować".

Który cytat jest Państwa zdaniem najciekawszy? Jakie pominęliśmy? Zachęcamy do wpisywania własnych propozycji w komentarzach!