Jarosław Kaczyński znów w rządzie. Prezes PiS jedynym wicepremierem

Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Ile zarobi jako wicepremier? Jarosław Kaczyński wraca do rządu. W południe w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia prezesa PiS na wiceprezesa Rady Ministrów. Czy politycznie Kaczyńskiemu się to opłaci? Tego nie wiadomo, ale finansowo na pewno tak.