Jarosław Kaczyński złożył nowe oświadczenie majątkowe

Część europosłów protestuje przeciwko zawieszeniu diet parlamentarnych

Część deputowanych do Parlamentu Europejskiego protestuje przeciwko zawieszeniu przez kierownictwo tej instytucji diet parlamentarnych. Władze PE zdecydowały się na ten krok, żeby zniechęcić parlamentarzystów do przyjazdów do Brukseli w czasie pandemii koronawirusa.