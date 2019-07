Kaczyński: Potrzebna ogromna mobilizacja, żeby wygrać wybory parlamentarne

Zjednoczona Prawicy trzy lata temu była pewnym eksperymentem, dzisiaj można powiedzieć, że bardzo udanym; dobrze nam się współpracuje - ocenił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał jednocześnie, że cały czas potrzebna jest "ogromna mobilizacja, by wygrać wybory parlamentarne".

W niedzielę po południu zakończyła się trzydniowa konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska 2019". Jej efektem ma być przygotowanie założeń programowych przed wyborami parlamentarnymi.

Prezes PiS był pytany w TVP Info o obecną kondycję Zjednoczonej Prawicy oraz o to, jak zmieniała się w ostatnich latach. "Nasza koalicja trzy lata temu była pewnym eksperymentem. Dzisiaj można powiedzieć, że ten eksperyment się bardzo dobrze udał. My dobrze współpracujemy. Są miedzy nami różnice,(...) ale te różnice w żadnym razie nie powodują niczego takiego, co by w jakiś sposób osłabiało tempo zmian w naszym kraju, co by szkodziło dobrej zmianie" - powiedział Kaczyński.

"Wszyscy tę dobrą zmianę popierają, chociaż jedna z formacji - mówię o Porozumieniu Jarosława Gowina - w pewnych sprawach ma oczywiście nieco inne poglądy, bo to jest formacja w niemałej mierze liberalna. My liberałami akurat nie jesteśmy, ale jakoś się porozumiewamy" - dodał prezes PiS.

Przyznał jednocześnie, że sukcesy mogą grozić demobilizacją. "Demobilizacja oczywiście zawsze grozi, jeżeli się odnosi sukcesy, bo niektórzy uważają, że jak przyszedł jeden, to już drugi też na pewno przyjdzie. Tak wcale nie jest. Potrzebna jest ogromna mobilizacja, żeby wygrać te wybory" - powiedział.

Kaczyński skomentował także ostatnie działania opozycji. "Staramy się uprawiać politykę w sposób merytoryczny i byłoby bardzo dobrze, żeby nasi przeciwnicy też może mniej się emocjonowali, mniej szerzyli różnego rodzaju negatywne emocje, a bardziej się skoncentrowali na tego rodzaju przedsięwzięciach" - powiedział Kaczyński wskazując na formę konwencji PiS w Katowicach.

"To byłoby lepsze dla Polski i - chociaż to nie jest moja racja, żeby ich wspierać, ale sądzę, że byłoby to lepsze także dla nich" - dodał.

Kaczyński podkreślił, że już niedługo zacznie się kampania wyborcza "w najściślejszym tego słowa znaczeniu". "Proszę pamiętać, że w tej chwili, w sensie prawnym kampanii jeszcze nie ma. To jest decyzja pana prezydenta, kiedy będą wybory, kiedy będzie można mówić o kampanii w sensie prawnym" - wskazał.

"Teraz chcemy zintensyfikować nasze kontakty ze społeczeństwem. W trakcie tego spotkania (konwencji PiS w Katowicach - PAP) uzyskano bardzo wiele, ale jeszcze jest potrzebna pewna weryfikacja i pewnego rodzaju zróżnicowane tych wszystkich planów i ich uporządkowanie, hierarchizacja" - podkreślił Kaczyński.

Zaznaczył, że priorytetem jest służba zdrowia. "Zapytamy się, jakie inne potrzeby są szczególnie preferowane przez społeczeństwo, uważane za szczególnie ważne. Sądzę, że zdołamy się jeszcze w tej sprawie wielu rzeczy dowiedzieć" - powiedział prezes PiS.

autorka: Karolina Kropiwiec