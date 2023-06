Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Ile zarobi jako wicepremier?

Choć na oficjalne zaprzysiężenie musimy poczekać do godziny 12:00, to już pewne, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Czy politycznie prezesowi PiS się to opłaci? Tego nie wiadomo, ale finansowo na pewno tak.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Minister Jacek Sasin poinformował, że we wtorek wieczorem złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów i jest to związane z powrotem do rządu na funkcję wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości.

Powrót na fotel wicepremiera to wymierna korzyść finansowa. Szacuje się, że na konto Jarosława Kaczyńskiego miesięcznie trafi kwota ok. 18 tys. złotych. Do tego trzeba doliczyć ok. 8000 zł emerytury miesięcznie, a także (w skali roku) ponad 12 tys. zł w ramach diety poselskiej oraz ponad 37 tys. zł z tytułu uposażenia poselskiego.

Jarosław Kaczyński od kilkudziesięciu lat odgrywa ważną rolę w polskiej polityce. Lata spędzone m.in. w Sejmie pozwoliły mu zgromadzić 289,6 tys. złotych oszczędności. Taką kwotę wpisał w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok.

Poprzedni okres, gdy prezes PiS był także wicepremierem, kosztował nas przynajmniej 354 tys. zł. Kaczyński w rządzie Morawieckiego zasiadał od października 2020 do czerwca 2022 roku.

JM