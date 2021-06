Jarosław Kaczyński ukarany przez komisję etyki

Ponad 24 mln zł wygranej w losowaniu Lotto

Ponad 24 mln zł wygrała jedna osoba we wtorkowym losowaniu Lotto - poinformował w komunikacie przekazanym we wtorek PAP główny specjalista biura Rzecznika Prasowego Dawid Kamiński. Szczęśliwe liczby to: 9, 10, 14, 23, 25 i 44.