Jarosław Kaczyński: Rząd PiS nie jest "rządem geniuszy", ale rządem "uczciwych"

Trzeba podnieść poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków - w mniejszych miastach i na wsi - powiedział w sobotę w Piekoszewie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że za czasów PO-PSL Polska powiatowa, Polska wsi była w dużej mierze zapomniana.

fot. @pisorgpl / / Twitter

Prezes PiS kontynuuje objazd po kraju w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje Lokalne". W sobotę spotkał się z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego w miejscowości Piekoszów.

Jak podkreślił "Polska małych miast i wsi była terenem w wielkiej mierze zapomnianym". "Myśmy sobie o niej przypomnieli. Przypomnieliśmy sobie, ale nie w słowach, a w czynach" - zastrzegł.

Zaznaczył, że przykładem tego zapomnienia są wodociągi, których wciąż nie ma w wielu miejscach w Polsce. "Te wszystkie problemy - a jest ich oczywiście wiele w wielu różnych dziedzinach - trzeba rozwiązać. Trzeba podnieść poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków - bo większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Krótko mówiąc: ten problem musi być załatwiony" - stwierdził.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Piekoszów: My o małych miejscowościach pamiętamy i pokazujemy to nie poprzez słowa, a czyny. Nam zależy na tym, aby podnieść poziom życia w Polsce lokalnej. To jest sprawa równości i demokracji. #PolskaJestJedna #InwestycjeLokalne pic.twitter.com/EnFnITLrxK — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) April 29, 2023

Zdaniem Kaczyńskiego "to jest właśnie sprawa jednej Polski i równości Polaków". "To jest sprawa wspólnoty i to jest sprawa demokracji. Bo nie ma demokracji, jeśli nie ma równości, przynajmniej tej elementarnej. Dlatego to jest takie ważne" - dodał.

Wyjaśnił, że dlatego właśnie rząd PiS podjął wielkie programy wspierające samorządy. "Niektórzy mówią, że nasza formacja jest antysamorządowa. Można to pokazać w liczbach, że jest prosamorządowa" - ocenił Kaczyński.

Prezes PiS wymienił lokalne inwestycje, które zostały wsparte przez rząd za pomocą dotacji: budowę dróg i kanalizacji, transport, kulturę, oświatę oraz dożywianie dzieci w szkołach.

"Mamy wiele dziedzin, które razem tworzą jedną całość, to znaczy popychają tę gminę w kierunku, który jest celem: żeby tu się żyło nie gorzej niż w bardzo bliskich Kielcach (...) ale i nie gorzej niż w dużo bogatszej niż Kielce Warszawie" - podkreślił.

Kaczyński przyznał, że województwo świętokrzyskie jest jednym z uboższych w Polsce. Przypomniał, że człowiekiem bardzo zasłużonym dla tego województwa był wicepremier Przemysław Gosiewski, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. "Gdyby żył, to zrobiłby jeszcze dużo, dużo więcej" - zapewnił.

"Polska poza wielkimi miastami zmienia się we właściwym kierunku. My dotrzymujemy słowa, mówiliśmy o wspólnocie narodowej i już w pierwszym, dwuletnim okresie naszej władzy szliśmy w tym kierunku. Początkowo bardzo ostrożnie, ze względu na trudną sytuację finansową i bardzo trudnych koalicjantów. Chodzi więc także o demokrację. Demokracja zakłada dotrzymywanie słowa. Nie będziemy powtarzać różnych niemądrych żartów, że dwa razy obiecać to tyle samo, co zrobić" - powiedział.

Jak zastrzegł, rząd PiS nie jest "rządem geniuszy". "Jesteśmy po prostu dobrze wykwalifikowanym rządem uczciwych ludzi i polskich patriotów. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy po wyborach rządzili dalej. Za kilka lat, jeśli ta władza zostanie poparta przez społeczeństwo, zobaczycie państwo w tej gminie ile można zrobić" - zapowiedział prezes PiS.

Autorzy: Iwona Żurek, Janusz Majewski, Michał Szukała

