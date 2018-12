Jarmarki pazerności. Jak nas oszukują sprzedawcy

Zawyżanie wagi i cen produktów, unikanie wydawania paragonów, chińszczyzna zamiast "hand made" - to przykłady popularnych sztuczek handlarzy wystawiających się na bożonarodzeniowych jarmarkach, ostrzega Europejskie Centrum Konsumenta. Podpowiadamy, jakie mechanizmy stosują nieuczciwi sprzedawcy.

Na kilka dni przed świętami Europejskie Centrum Konsumenckie ostrzega planujących zakupy na świątecznych jarmarkach. Żeby zwiększyć przychody, nieuczciwi sprzedawcy imają się najróżniejszych praktyk.

1. Niewydawanie paragonów

Wystawiający się na małych kramach z biżuterią czy innymi produktami własnej roboty mogą unikać wydawania paragonów. Warto jednak pamiętać, że takie pokwitowanie jest potrzebne w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji wobec zakupionego produktu.

2. "Hand made" tylko na niby

Bożonarodzeniowe jarmarki kojarzą się ze sprzedażą lokalnego rzemiosła i ręcznie tworzonych produktów pochodzenia polskiego. Tymczasem wraz z rosnącą popularnością i rozmiarami grudniowych kramów, w sprzedaży pojawiają się także produkty nie mające nic wspólnego z rękodziełem, a produkowane na przykład w Chinach.

3. Zawyżanie wagi

Nie ma nic złego w zakupie takich towarów dopóki ich nabywca jest świadomy po co sięga i że ceny na jarmarkach są zwykle mocno zawyżone wobec stawek, jakie zapłacimy za to samo w innych miejscach.

Pieczone kasztany, kandyzowane owoce czy orzechy - na jarmarkach nie brakuje produktów sprzedawanych na wagę. Obserwujmy wyniki pomiaru pakowanych dla nas produktów - ECK ostrzega przed handlarzami korzystającymi z niecertyfikowanych wag, które przekłamują wyniki pomiarów, a w efekcie zawyżają cenę produktów.

4. Reklamacji nie uwzględniamy

Sprzedawcy nie mają prawa kierować się zasadą, jaką głoszą spotykane na bazarach tabliczki z napisem "Po odejściu od stoiska reklamacji nie uwzględniamy".

5. Ukrywanie cen

Całe stoisko pełne drobnych upominków i na żadnym ceny? O każdą trzeba pytać? To praktyka dobrze znana z bożonarodzeniowych jarmarków. A brak wiążących liczb to pierwsza droga do swobodnego ich kształtowania w ciągu dnia i w zależności od tego, kto pyta.

6. Kaucje nie do zwrotu

Spacer po jarmarku z grzanym winem w ręku - tak można spędzać czas na grudniowych jarmarkach rozstawianych w wielu miastach Europy. Kubki, w których podaje się rozgrzewające napoje, można albo kupić, albo - za kaucją - wziąć w depozyt. ECK sygnalizuje, że znane jej są przypadki odmów zwrotu kaucji. Pożyczajcie, biorąc poprawkę na takie ryzyko.

Przy okazji przedświątecznych zakupów warto mieć w pamięci prawa przysługujące konsumentom. W kontekście wizyt na bożonarodzeniowych jarmarkach szczególnie istotne kwestie to:

prawo do otrzymania potwierdzenia zakupu, np. paragonu,

prawo do otrzymania danych kontaktowych sprzedawcy,

prawo do reklamacji produktu na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat.

ECK uczula jednak: sprzedawcy na straganach nie mają obowiązku przyjmowania produktu, jeśli klient chce go oddać, bo rozmyślił się. Pozytywne rozpatrzenie zwrotu na tej zasadzie to zawsze indywidualna decyzja każdego handlującego.

MW