Japońska gospodarka wyszła z recesji

Japonia dołącza do grona państw, które pokazały dane o największym w najnowszej historii wzroście PKB. To koniec recesji, której początki obserwowano jeszcze przed pandemią.



W trzecim kwartale 2020 r. dynamika PKB w Japonii wyniosła 5 proc. w ujęciu kwartalnym wobec -8,2 proc. w drugim kwartale. Odczyt ten przewyższył oczekiwania analityków, których konsensus kształtował się na poziomie 4,4 proc. Jest to rzecz jasna najlepszy kwartalny wynik w najnowszej historii Japonii (porównywalne dane sięgają 1980 r.) oraz pierwszy

Oznacza to, że japońska gospodarka przynajmniej formalnie wyszła z recesji. W przeciwieństwie do wielu innych państw, w przypadku Japonii recesja – definiowana jako dwa następujące po sobie kwartały ujemnej dynamiki PKB – rozpoczęła się jeszcze przed uderzeniem gospodarczych konsekwencji koronawirusa. Była to już piąta japońska recesja od 2008 r.

Trzecia największa gospodarka świata pozostaje na minusie w ujęciu rocznym (-5,8 proc.). Podobnie jak w innych rozwiniętych krajach, roczna dynamika po trzecim kwartale jest lepsza niż po drugim (-10,2 proc.).

Dane z Japonii podawane są także w sposób annualizowany – w takim ujęciu wzrost PKB w trzecim kwartale wyniósł 21,5 proc. wobec oczekiwań na poziomie 18,9 proc. i -28,8 proc. w poprzednim kwartale.

W dniu publikacji danych o PKB główny indeks japońskiej giełdy kontynuował marsz w górę. Nikkei 225 zyskał 2 proc. i zatrzymał się na najwyższym poziomie od 29 lat.

