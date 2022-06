Japonia zamraża aktywa kolejnych dwóch rosyjskich banków

Wskutek wojny na Ukrainie liczba głodujących w Ameryce Łacińskiej mocno wzrośnie

W następstwie wojny na Ukrainie, głównie w związku z wzrostem cen żywności i energii, odsetek mieszkańców Ameryki Łacińskiej cierpiących niedostatek wzrośnie w tym roku do 33,7 proc., a skazanych na skrajne ubóstwo i głód – do 14,9 proc. Jest to wzrost o 1,6 proc. w pierwszym przypadku i o 1,1 proc. w drugim.