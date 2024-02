Japonia przeznaczy 106 mln dolarów na pomoc w odbudowie Ukrainy

Polska odbuduje Ukrainę? Kowal: Mielibyśmy koncentrować się na okręgu charkowskim W kwestii odbudowy Ukrainy, to na dziś Polska miałaby najbardziej koncentrować się na okręgu charkowskim; ale to nie jest ostateczna decyzja, tylko jeden z pomysłów - powiedział we wtorek w Radiu ZET poseł KO Paweł Kowal, który ma zostać pełnomocnikiem ds. odbudowy Ukrainy.