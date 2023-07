Japonia ma zgodę na wypuszczenie radioaktywnej wody do morza. Sprzeciwiają się Chiny

Radioaktywna woda z Fukushimy trafi do oceanu. Rząd Japonii o możliwym terminie Tokio oczekuje na oficjalną zgodę od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), by rozpocząć uwalnianie uzdatnionej radioaktywnej wody ze zniszczonej elektrowni jądrowej w Fukushimie - poinformował we wtorek portal Nikkei. Rząd planuje, że operacja rozpocznie się już w sierpniu.