Japonia: firma umożliwi drzemkę w pracy

Japońskie firmy zachęcają swoich pracowników do… wysypiania się, oferując w biurach specjalne pokoje do drzemek i inne nagrody. Ma to zatrzymać rozwijającą się w kraju epidemię bezsenności i wspomóc gospodarkę – donosi „The Guardian”.

Japonia zmaga się z prawdziwą epidemią braku snu. Cierpią na tym nie tylko pracownicy, lecz także gospodarka kraju. Szacuje się, że Kraj Kwitnącej Wiśni traci przez niewyspanie mieszkańców nawet 138 mld dolarów rocznie. Przedsiębiorstwa postanowiły więc zadbać o odpowiednią ilość snu swoich pracowników, umożliwiając im ucięcie sobie drzemki w godzinach pracy.

Nextbeat, firma z sektora IT, udostępniła w tamtym roku w swojej głównej siedzibie w Tokio dwie „strategiczne sypialnie” (jedną dla kobiet, drugą dla mężczyzn). Nie słychać tam hałasu w tle, zaś wnoszenie urządzeń elektronicznych (telefonów, tabletów, laptopów) do takiego pomieszczenia jest zakazane. – Drzemka może wpłynąć na czyjąś efektywność równie pozytywnie, co odpowiednia dieta i ćwiczenia – uzasadnia Emiko Sumikawa, członek zarządu Nextbeat.

Spółka prosi także swoich pracowników, by opuszczali biuro przed 21:00 i nie brali nadmiernych nadgodzin, które są najczęstszą przyczyną karoshi – śmierci z przepracowania.

Inna firma idzie o krok dalej i oferuje swoim pracownikom nagrody za odpowiednią ilość snu. Crazy, przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją ślubów, przyznaje zatrudnionym punkty za przespanie co najmniej 6 godzin w ciągu nocy. Te można wymienić na obiad w firmowej stołówce. Jak wylicza „The Guardian”, pracownicy mogą na tym zyskać nawet 64 tys. jenów rocznie.

Z badania przeprowadzonego na mieszkańcach 28 krajów świata wynika, że Japończycy śpią przeciętnie 6 godzin i 35 minut w ciągu doby. To o 45 minut mniej niż średnia. Dla porównania, Finki sypiają prawie godzinę dłużej. W innej ankiecie przeprowadzoną przez firmę Fuji Ryoki wykazano, że prawie 92 proc. obywateli Kraju Kwitnącej Wiśni powyżej 20. roku życia twierdzi, że się nie wysypia.

AŚ