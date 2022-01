Japonia ewakuowała 210 tys. ludzi po wybuchu wulkanu Hunga Tonga Hunga Ha'apai

Japońska Agencja Meteorologiczna odwołała w niedzielę stan zagrożenia tsunami po wybuchu na południowym Pacyfiku wulkanu Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Spodziewano się fal wysokości 3 metrów. Ewakuowano w sumie 210 tys. ludzi. Ostrzeżenie odwołano po 14 godzinach.

Informację o odwołaniu stanu zagrożenia opublikowano na stronie internetowej JMA, która jest rządową agencja meteorologiczna podlegająca ministerstwu gruntów, infrastruktury, transportu i turystyki.

And here's the view of the #Tongaeruption from @JMA_kishou Himawari-8 with FullHD version here: https://t.co/dhkOkEGrNx



Source data downloaded from @CIRA_CSU, courtesy of JMA. pic.twitter.com/QcMjrb9lpO