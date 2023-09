Japonia chce gonić Indie. Wystrzeliła "księżycowego snajpera"

Japonia zmaga się z kryzysem demograficznym. Padł rekord liczby dzieci urodzonych z in vitro Liczba dzieci urodzonych w Japonii w wyniku zapłodnienia in vitro w 2021 roku wyniosła 69 797, co jest najwyższą liczbą w historii kraju – poinformowało japońskie towarzystwo położnictwa i ginekologii. Dane te kontrastują ze spadającym ogólnym wskaźnikiem dzietności w Japonii.