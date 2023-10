Japończycy z niskimi dochodami rzadko biorą ślub. Rząd: ważne jest podniesienie płac

Mikroplastik jest już wszędzie? Znaleziono go nawet w chmurach Japońscy naukowcy, którzy zbadali próbki pary wodnej z chmur, otulających góry Fudżi i Oyama, znaleźli w nich cząsteczki mikroplastiku. W każdym litrze zebranej z chmur wody znajdowało się od 6 do 14 fragmentów plastiku mierzących od 7,1 do 94,6 mikrometra (mikrometr to jedna tysięczna milimetra) - poinformował portal amerykańskiej gazety "New York Post".