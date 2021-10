Janusz Gałkowski odwołany ze stanowiska prezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń

fot. 1968 / / Shutterstock

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) Janusz Gałkowski został w sobotę odwołany z tego stanowiska przez radę nadzorczą firmy. Nowego prezesa spółki, zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem majątku dawnych kopalń, ma wyłonić postępowanie konkursowe.

"Rada nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki. Do czasu jego rozstrzygnięcia, dwuosobowym zarządem będzie kierował wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Radosław Wojtas" - poinformował w sobotę PAP rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Janusz Gałkowski kierował pracami zarządu SRK przez ostatnie trzy lata - od października 2018 roku. W lipcu ub. roku rozpoczął drugą kadencję na stanowisku prezesa. Przyczyn jego odwołania nie podano.

W zarządzie SRK, obok wiceprezesa Radosława Wojtasa, pozostaje obecnie także wiceprezes ds. likwidacji kopalń Janusz Smoliło.

Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.

1 października Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników. Po przyjęciu przez Senat i podpisaniu przez prezydenta, nowelizacja ma wejść w życie 1 grudnia br.

W oparciu o znowelizowaną ustawę, w SRK będą likwidowane ruchy górnicze Pokój oraz Jastrzębie III, a z przewidzianych w ustawie osłon socjalnych skorzysta łącznie ponad 3,7 tys. pracowników. Podczas urlopów górniczych mają oni utrzymywać 80 proc. wcześniejszego wynagrodzenia, a wielkość jednorazowych odpraw pieniężnych będzie podniesiona do 120 tys. zł na rękę.(PAP)

