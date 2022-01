January Ciszewski ujawnił się w akcjonariacie nowej spółki

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Zgodnie z wykazem akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Infoscan w akcjonariacie objawił się znany giełdowy inwestor.

NWZ odbyło się 30 grudnia 2021 r., ale 3 stycznia spółka poinformowała o akcjonariuszach, których udziały dawały co najmniej 5 proc. głosów na zebraniu.

Według raportu z 3 stycznia January Ciszewski posiadał 248.000 akcji spółki, co odpowiadało 1,94% ogólnej liczby głosów w spółce i ponad 24 proc. na NWZ.

Kurs Infoscanu po informacji rośnie w granicach 16 proc. i osiąga poziom ok. 0,67 zł. Jeszcze rok temu spółka nie miała statusu „groszowej”, a za jedną akcję trzeba było płacić ponad 1,10 zł.

January Ciszewski to znany polski inwestor, który najczęściej poprzez swój wehikuł inwestycyjny JR Holding jest obecny w wielu giełdowych spółkach. Model biznesowy JR Holding polega na wprowadzaniu firm na NewConnect poprzez odwrotne przejęcia. Wykorzystywane są do tego notowane już na tym rynku spółki z nietrafionymi pomysłami, przepalonym kapitałem, czasami z niewielkim zadłużeniem. Takie spółki są restrukturyzowane, żeby przy połączeniu firma z zewnątrz weszła w czysty już podmiot bez żadnych zobowiązań.

Do najpopularniejszych spółek z potfela Ciszewskiego należą: Columbus Energy, All in Games, One More Level, Nexity, KBJ czy Beskidzikie Biuro Inwestycyjne. Za pomocą tej ostatniej miały się ziścić zapowiedzi wejścia na giełdę znanego youtubera Friza i jego spółki Ekipa Holding.

Infoscan to z kolei spółka z NewConnect od jakiegoś czasu borykająca się z problemami i poszukująca nowego pomysłu na dalszą działalność. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o połączeniu z Movie Games Mobile i wprowadzenia poprzez odwrotne przejęcie tej ostatniej na NewConnect. Po zakończonych fiaskiem negocjacjach pod koniec października poinformowano o podpisaniu listu intencyjnego z Grupą Modne Zakupy – właścicielem m.in. polskiego sklepu e-commerce z bielizną.

Dalsze komunikaty mówiły o nowej strategii Infoscanu na lata 2021-2025, zmianę działalności spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy. Do końca 2025 roku spółka chce mieć 100 mln zł zannualizowanych przychodów. Strategia zakłada też przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW – podawała spółka w komunikacie.

Michał Kubicki