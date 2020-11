Janet Yellen Sekretarzem Skarbu. Biden wskazał kandydatów na stanowiska gospodarcze

Kosiniak-Kamysz: We wtorek nowe środowisko dołączy do Koalicji Polskiej

Będziemy zapraszać do Koalicji Polskiej kolejne środowiska, reprezentujące ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców; we wtorek do Koalicji Polskiej dołączy nowe środowisko - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.