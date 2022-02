Janecki: RPP potrzebuje długookresowej strategii

Szef brytyjskiego banku centralnego apeluje do pracowników: nie proście o duże podwyżki

W obliczu najwyższej od 30 lat inflacji Bank Anglii podnosi stopy proc. Ale to może nie wystarczyć, by szybko i wyraźnie zahamować wzrost cen na Wyspach. Prezes brytyjskiego banku centralnego apeluje do mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, by nie zabiegali o duże podwyżki.