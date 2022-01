Kandydat do RPP Janczyk jest zwolennikiem niezbyt drogiego kosztu pieniądza

/ Sejm RP

Trzeba pilnować kwestii dostarczania kapitału dla biznesu, więc nie może być on zbyt drogi - powiedział w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych kandydat Sejmu na członka RPP Wiesław Janczyk. Jego zdaniem, wartość złotego względem USD i EUR wygląda całkiem nieźle.

"Jeżeli mówimy o polityce pieniężnej, to musimy pilnować w kwestii dostarczania kapitału do biznesu. Jestem zwolennikiem tego, żeby nie był zbyt drogi. Uważam, że należy promować osoby aktywne, tych, którzy podejmują ryzyko, prowadzą działalność gospodarczą, biznes. Oni mają największy wpływ na wzrost PKB, który, jeżeli będzie wysoki, to zdołamy zabezpieczyć potrzeby społeczne, potrzeby socjalne. Bezpieczeństwo państwa, wydatki na zdrowie, na ochronę granic" - powiedział Janczyk.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zarekomendowała kandydatury Wiesława Janczyka i Elżbiety Ostrowskiej na członków Rady Polityki Pieniężnej - poinformował wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Kosztowniak, przedstawiając wyniki głosowania w tej sprawie.

"Nie wyobrażam sobie sytuacji, że będziemy działać ekstraordynaryjnie w zakresie stopy referencyjnej. Nie będę osobą, która będzie namawiać do pochopnego działania, czy bez zastanowienia" - dodał.

Janczyk powiedział, że dokonane do tej pory podwyżki stóp procentowych przez RPP (łącznie 215 pb od października) był "poważne".

Zdaniem Janczyka, obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest "adekwatny", a oskarżenia o to, że Rada spóźniła się z podwyżkami stóp, są nietrafne.

"Niektóre kraje, które sygnalnie, minimalnie podnosiły stopy procentowe, nie osiągnęły swojego efektu i dalej też są objęte inflacją, rosnącą, która nie jest domeną tylko naszego państwa" - powiedział Janczyk.

"Będziemy działać adekwatnie do tego, co będzie dyktować rynek, co będą robiły inne kraje, jaka będzie sytuacja, jakie będą odczyty bieżące. (…) Osobiście uważam, że do tej pory nie został popełniony jakikolwiek błąd, ale nawet gdyby jakiś minimalny był, to on jest do skorygowania" - dodał.

Według Janczyka podwyżki stóp procentowych zaczynają oddziaływać na gospodarkę po ok. 3 kwartałach.

Janczyk już od początku 2021 r. widzi w Polsce efekty drugiej rundy, co związane jego zdaniem było m.in. z kosztami pracy i "wysiłkami rządu do wzrostu płac w Polsce".

Kandydat do RPP uważa, że wartość złotego względem USD i EUR wygląda "całkiem nieźle".

"Wartość złotego w stosunku do euro i dolara wygląda całkiem nieźle. Osobiście jestem mile zaskoczony tym ostatnim dowartościowaniem złotego po okresie przejściowym. Nie zostały pokonane te progi, w których byliśmy w roku 2008. Mamy de facto stabilną sytuację" - powiedział.

NBP i RPP musi brać pod uwagę, obok inflacji, także poziom bezrobocia

NBP musi brać pod uwagę, obok inflacji, także poziom bezrobocia - powiedział w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych kandydat Sejmu na członka RPP Wiesław Janczyk.

"Bezrobocie – mamy trzecie najniższe bezrobocie w UE wg Eurostatu (…). To jest rzecz imponująca. (…) Warto sobie uświadomić, że wiodące kraje na świecie (…) do zasad polityki pieniężnej włączają także politykę dotyczącą miejsc pracy i bezrobocia. To, że my nie zapisaliśmy tego w Konstytucji, to nas nie zwalnia z tego, żebyśmy katem oka, jako osoby podejmujące decyzje, jako NBP, Rada, Sejm, rząd nie widzieli tego zmartwienia. Imponujące jest to, że udało nam się to bezrobocie ustawić na tak niedotkliwym dla społeczeństwa poziomie. Czym innym jest to, że rosną ceny, a czym innym to, że milion, 2 miliony i więcej osób przychodzi do domu bez wypłaty. Jakkolwiek nie pomijam głównego zagadnienia, którym jest kwestia inflacji i wysokości stóp procentowych" - powiedział Janczyk.

Według Janczyka, korzyści z posiadania własnej polityki pieniężnej są "nie do przecenienia".

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zarekomendowała w środę kandydatury Janczyka i Elżbiety Ostrowskiej na członków Rady Polityki Pieniężnej.

Wybór nowych członków Rady wstępnie zaplanowano na posiedzeniu Sejmu w dn. 26-27 stycznia.

9 lutego wygasa kadencja dwojga obecnych członków RPP nominowanych przez Sejm - G. Ancyparowicz i E. Łona. 30 marca kończy się kadencja J. Żyżyńskiego w RPP.

Najbliższe posiedzenie RPP ma odbyć się 8 lutego.

