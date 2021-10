James Bond istniał naprawdę i był z misją w Polsce

PAŻP wystawiła na sprzedaż samolot. Cena wywoławcza to ponad 427 tys. dolarów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła przetarg na sprzedaż samolotu typu LET L410 UVP-E15 "Turbolet". Cena wywoławcza to 427,5 tys. dolarów plus podatek VAT - wynika z ogłoszenia o przetargu.