Były gwiazdor reprezentacji Polski ambasadorem mPay. Może zostać też udziałowcem

Jakub Błaszczykowski podpisał umowę marketingową ze spółką mPay dostarczającą aplikację do płatności. Emerytowany piłkarz zostanie ambasadorem marki i “otrzyma możliwość objęcia lub nabycia do 540 tys. szt. akcji spółki po cenie nominalnej”. Z fintechem współpracowali wcześniej Dziki Trener i Rafał Zaorski.

/ mPay

Wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej, Jakub Błaszczykowski, podpisał umowę marketingowo-inwestorską ze spółką mPay. Do końca 2024 roku jego wizerunek będzie mógł być wykorzystywany w telewizyjnych spotach oraz reklamach w radiu, internecie i zewnętrznych kanałach, które zwiększą świadomość 20-letniej marki. Umowę może zostać przedłużona o 2 lata. Hasło kampanii to "Płatności Fair Play".

Kontrakt z mPay to nie pierwszy kontakt Jakuba Błaszczykowskiego z giełdową spółką. Były piłkarz ma udziały i zasiada w radzie nadzorczej firmy Milisystem.

mPay to fintech dostarczający aplikację do opłacania rachunków, parkingów, autostrad i biletów, który od niedawna oferuje również kartę płatniczą. W planach spółki jest rozwój usług pożyczkowych. Wkrótce ma wdrożyć produkty od Paytree, m.in. pożyczkę do 20 tys. zł i odroczone płatności.

Jakub Błaszczykowski, poza wynagrodzeniem za reklamowanie marki mPay, otrzyma również szansę na zostanie inwestorem spółki. W komunikacie dotyczącym współpracy podano, że firma umożliwi mu objęcie lub zakup po cenie nominalnej do 540 tys. akcji, czyli do 0,8% udziałów. Pozostając przy akcjach, od momentu ogłoszenia współpracy z Błaszczykowskim do dziś notowania mPay umocniły się o około 7%.

Bankier.pl

- Od zawsze lubiłem czyste i jasne zasady gry. W swoich przedsięwzięciach biznesowych również kieruję się tym przekonaniem i dlatego zdecydowałem się na współpracę z mPay. Ten fintech ma ogromne, ponad 20-letnie doświadczenie i pokazuje swoim użytkownikom, że branża finansowa nie musi być skomplikowana, a sama aplikacja może być bardzo funkcjonalnym narzędziem w codziennym życiu. Te fakty budzą moje zaufanie i skłoniły mnie do realizacji tego projektu – skomentował Jakub Błaszczykowski.

Rafał Zaorski, Dziki Trener i śledztwo KNF

Czy czyste i jasne zasady gry były zawsze drugim imieniem akcjonariuszy mPay, sprawdza aktualnie Komisja Nadzoru Finansowego. Pod koniec stycznia 2024 r. regulator złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami spółki. KNF wyjaśnił na swojej stronie, że chodzi konkretnie o ogłoszenie prac nad stablecoinem mPay S.A.

Informację na temat podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoina), które będzie mogło być wykorzystywane do płatności przez klientów mPay oraz dodaniem do aplikacji zakładki portfela krypto, podano do publicznej wiadomości 22 listopada 2021 roku, w okolicach szczytu kryptowalutowej hossy. Do podjęcia prac nad projektem zobowiązali się Rafał Zaorski oraz firma Dark Pool One Tomasza Piwońskiego.

W reakcji na informację notowania spółki skoczyły w górę o 45%. Drożały jednak przez całą poprzednią sesję przed ogłoszeniem współpracy. Informacja na temat stablecoina mPay pojawiła się o godzinie 21:00, 21 listopada. Tego dnia notowania spółki zyskały 12,78%, docierając do poziomu 1,50 zł za akcję, przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Na tym dniu koncentruje się właśnie postępowanie wszczęte przez KNF.

W połowie grudnia 2021 roku mPay zawarł umowę z influencerem Michałem Bodziochem, znanym jako Dziki Trener. Zapowiedziano wtedy, że będzie mógł objąć emisję 1,5 mln akcji po cenie 15 groszy za sztukę. Pod koniec 2021 roku kurs akcji spółki dotarł na moment do 4 złotych za sztukę. Umowy z Dzikim Trenerem, Rafałem Zaorskim i Dark Pool One zostały rozwiązane przez mPay w styczniu 2023 r.

Ukraińcy zainwestują w mPay?

mPay poszukuje inwestora strategicznego, który obejmie na początku do 20% udziałów. Jak informował Puls Biznesu, firma prowadzi w tej sprawie rozmowy z dużymi instytucjami ze swojej branż. Należą do nich dwa ukraińskie banki oraz jedna giełdowa spółka. Notowany na NewConnect mPay jest wyceniany obecnie na prawie 58 mln złotych. Głównym akcjonariuszem spółki jest Grupa Lew, która posiada 45% udziałów spółki.

Na koniec stycznia ubiegłego roku w aplikacji mPay było zarejestrowanych 1,47 mln kont użytkowników. Aplikacja przetworzyła w 2022 r. 9,1 mln transakcji o łącznej wartości 59 mln zł. Przychody wyniosły 27 mln złotych.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. mPay osiągnął przychody na poziomie 26,9 mln zł. Zysk EBITDA spółki sięgnął 808 tys. zł, a zysk netto 86 tys. zł. Raport podsumowujący 2023 roku zostanie opublikowany przez spółkę 20 marca.