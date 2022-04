Mazur: Jakość portfela kredytowego PKO BP stabilna, dla części klientów problemem może być wzrost stóp do 7,5 proc.

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

PKO BP po ostatnich podwyżkach stóp procentowych nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego, bank udzielając kredyty hipoteczne stosował spore bufory na wzrost stóp, ale część klientów może mieć problem z obsługą kredytu przy wzroście stóp do poziomu około 7,5 proc. - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Piotr Mazur. Dodał, że obecnie większość nowej sprzedaży kredytów hipotecznych jest oparta na okresowo stałej stopie.

"Moim zdaniem nie widać żadnych istotnych sygnałów pogorszenia na portfelach kredytowych banków. Być może jest to trochę za wcześnie – mechanizm ustalania oprocentowania w oparciu o WIBOR działa z opóźnieniem, klienci zobaczą to za 2-3 miesiące" - powiedział Mazur w kuluarach 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum.

"Wzrost akcji kredytowej w kredytach hipotecznych zaczął się tak naprawdę od 2003 roku i większość tych kredytów była udzielona na stopach porównywalnych do tych, które są dzisiaj. Największy szok może dotyczyć klientów, który wzięli kredyt w ostatnich 2-3 latach, przy niskich stopach. PKO BP udzielając kredytów hipotecznych stosował dość spore bufory, większe niż minimalne, na wzrost stóp, więc wydaje się, że obecny poziom 4,5 proc. nie będzie istotnie odczuwalny. Gdyby jednak stopy wzrosły mocniej, do poziomu 7-7,5 proc. to pewnie część klientów może mieć problem z obsługą kredytu. Obecnie nic niepokojącego, jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego nie widzimy" - dodał.

Między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznię o 165 pb, do 1,75 proc. Pierwsze miesiące 2022 roku przyniosły kolejne podwyżki stóp - w samym kwietniu RPP podwyższyła stopę referencyjną o 100 pb do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od końca 2012 r.

Mazur podał, że bank obserwuje rosnące zainteresowanie klientów zamianą oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe - większość nowej sprzedaży kredytów hipotecznych jest oparta na okresowo stałej stopie.

"Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie klientów przechodzeniem na okresową stałą stopę procentową. Około 60-70 proc. nowej sprzedaży kredytów hipotecznych realizowana jest na okresowo stałej stopie procentowej" - powiedział Mazur.

W grupie PKO BP jest ukraiński Kredobank. Mazur podtrzymał, że w związku z wojną PKO BP utworzy rezerwy na te aktywa. Kredobank jest bankiem uniwersalnym, ukierunkowanym na obsługę klientów detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność głównie w zachodniej części Ukrainy i w Kijowie.

"Na pewno będziemy musieli tworzyć rezerwy na poziomie skonsolidowanym na portfel, który jest na Ukrainie, zobaczymy to już w I kwartale. Z punktu widzenia grupy PKO BP nie są to istotne pozycje" - powiedział Mazur.

Sieć placówek Kredobanku obejmuje centralę we Lwowie oraz 82 oddziały w 22 z 24 obwodów Ukrainy.

W lutym PKO BP informował, że jego kredytobiorcy złożyli prawie 23 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych. Program ugód dla kredytobiorców frankowych ruszył w PKO BP w październiku 2021 roku.

"Jesteśmy zadowoleni ze skali zawierania ugód w sprawie kredytów frankowych. Ewidentnie im wyższe stopy na złotówce to apetyt na przewalutowanie się na wyższą ratę jest mniejszy. Z całego projektu jesteśmy jednak bardzo zadowoleni – weszliśmy z programem w dobrym momencie" - powiedział Mazur. (PAP Biznes)

seb/ ana/