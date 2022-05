Jakość materiałów budowlanych dostępnych na rynku pozostawia wiele do życzenia

fot. KWS / / Bankier.pl

Wiele wyrobów budowlanych nie spełnia deklarowanych wymagań. 44 proc. wyrobów od izolacji cieplnej i 38 proc. membran nie spełniało w 2020 roku przynajmniej jednej badanej właściwości - poinformowała Konfederacja Lewiatan.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, członek Konfederacji Lewiatan, opublikował raport dt. jakości materiałów budowlanych w latach 2016-2020. Wynika z niego, że na rynku dostępne są wyroby budowlane niespełniające deklarowanych wymagań.

Jednak stałe badania prowadzone przez organy kontroli, "przyczynia się do poprawy ich jakości" - uważa Konfederacja Lewiatan. "Warto jednak zwiększyć liczbę wykonywanych badań" - dodano.

"Jakość wyrobów budowlanych ma bezpośredni wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i komfort życia w budynkach. Stosowanie wadliwych wyrobów prowadzi nie tylko do niespełnienia powyższych wymagań, ale i do nadmiernego zużycia zasobów naturalnych" - podkreślono.

W raporcie uwzględniono 13 grup wyrobów budowlanych, m.in. cement, wapna budowlane, stal zbrojeniową i sprężającą do betonu, wyroby do wznoszenia murów, wyroby do izolacji cieplnej czy wyroby podłogowe i urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.

Chociaż jakość z roku na rok poprawia się, to nadal wiele z nich nie spełnia deklarowanych wymagań: 44 proc. wyrobów od izolacji cieplnej i 38 proc. membran nie spełniało w 2020 roku przynajmniej jednej badanej właściwości. W 2019 r. jakość dostępnych kruszyw została określona jako "bardzo zła" w 100 proc. przypadków; w 2020 r. nastąpiła poprawa - jako "złą" określono jakość 33 proc. dostępnych kruszyw.

"Istnieje konieczność zwiększenia wysokości kar dla producentów wyrobów budowalnych niespełniających deklarowanych właściwości oraz skutecznego ich egzekwowania" - skomentował Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Uważa on, że potrzebne jest wykluczenie z programów wsparcia finansowanych wyrobów budowlanych, które notorycznie nie spełniają deklarowanych właściwości. "Należałoby również zwiększyć dostępność i czytelność wyników badań" - dodał.

autorka: Ewa Nehring