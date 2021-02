Jakie rodzaje maseczek są dozwolone?

fot. sunfe / Shutterstock

Zakazujemy używania w sferach publicznych noszenia na twarzy szalików, kominów, bandan, chust i przyłbic; dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, a rekomendowane maseczki chirurgiczne - przekazał w środę rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

"Zakazujemy używania w sferach publicznych, w miejscach zamkniętych, ale i otwartych, wszędzie tam, gdzie spotykamy ludzi, noszenia na twarzy szalików, kominów, bandan, chust i przyłbic" - oświadczył Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Poinformował, że dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, ale rekomendowane są maseczki chirurgiczne.

Konsultant krajowy w zakresie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz dodała, że te maseczki, "które są w tej chwili dostępne - tak zwane jednorazowe - też są maseczkami, które można używać".

Minister @a_niedzielski w #MZ: Od 27 lutego wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. pic.twitter.com/yMSHEKMDRd — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 24, 2021

Zaznaczyła, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. "Trzymajmy się tego, ponieważ to jest gwarancja tego, że ta maseczka działa w sposób prawidłowy" - powiedziała Paradowska-Stankiewicz. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ par/