Polacy nadal chętnie palą w piecach węglem

To może być cisza przed pandemiczną burzą w mieszkaniówce?

Stabilizacja obserwowana latem na rynku mieszkaniowym i przerzedzona oferta zachęciły deweloperów do śmielszego inwestowania we wrześniu. Druga fala pandemii, która nadciągnęła w październiku, może jednak zgasić wracający do wysokich poziomów popyt i wstrzymać wiele rozpoczętych inwestycji.