Jak zrozumieć Chińczyka? #PBdosłuchania

Kiedy Chiny się obudzą, świat zadrży – powiedział dwieście lat temu Napoleon Bonaparte. Ten śpiący gigant już się przebudził i tylko od nas zależy, czy chwytając go, sami unikniemy wstrząsów.

Od lat mówi się o tym, że polscy przedsiębiorcy powinni jeszcze więcej wysiłku wkładać w rozwój relacji handlowych z krajem środka. W końcu jedna piąta świata to Chińczycy, więc statystycznie co piąty z nas mówi po mandaryńsku lub kantońsku. Ten kraj bogaci się w tempie nieznanym we wcześniejszej historii świata. Dziś powiemy o tym, jak zarobić na tym ekspresie rozwoju, a podstawą jest zrozumienie i komunikacja.

Zaczniemy od negocjacji. Bartosz Ziółek z Amber Global Consulting opowie, jakie pułapki zastawiają chińscy przedsiębiorcy na polskich partnerów i jak zdobyć serca kontrahentów z Państwa Środka.

Wiele przedsięwzięć może skończyć się sporem sądowym, dlatego powiemy też o kruczkach prawnych, których znajomość jest istotna przy przewidywaniu przyszłych konfliktów. Mecenas Andrzej Zacharzewski wyjaśni rolę sądów arbitrażowych i znaczenie Chińskich Sądów Ludowych.

Jakie branże mogą liczyć na największe zainteresowanie chińskich partnerów – to objaśni Wojciech Piwowarski, polski urzędnik, który pomógł wielu polskim firmom w rozwoju na Dalekim Wschodzie. Powie też o podstawowych błędach popełnianych przez naszych przedsiębiorców.

Handel z Chinami to również temat Nowego Jedwabnego Szlaku. O jego koncepcji i płynących z niego możliwościach dla polskich firm opowie Maciej Kalwasiński z portalu Bankier.pl

Na koniec zaproszę Państwa na rozmowę z Chińczykiem, wychowanym w Wielkiej Brytanii, który swoją przystań znalazł nad Wisłą. O budowaniu u nas biznesu i tym co łączy oddalonych od siebie geograficznie przedsiębiorców opowie Adrian Leung.

To jest Puls Biznesu do słuchania, przed mikrofonem Marcin Dobrowolski, zapraszam na program.