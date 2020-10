Jak zmierzyć gospodarkę [Podcast]

fot. photomim / Shutterstock

Czy PKB faktycznie oddaje stan rozwoju gospodarki danego kraju? Czy prognozowanie to sport ekstremalny, a liczy się tak naprawdę interpretacja, a nie prognoza? I jak zmierzyć szczęście pracownika?

Na te pytania w „Pulsie Biznesu do słuchania” odpowiadają ci, którzy na co dzień zajmują się pomiarem gospodarki, z różnych perspektyw. Michał Dybuła robi to dla banku BNP Paribas, którego jest głównym ekonomistą. Oblicza wskaźniki potrzebne do zarządzania finansami banku, ale też tworzy modele umożliwiające prognozowanie kluczowych miar gospodarki, co przydaje się nie tylko zarządowi instytucji, w której pracuje, ale również jej klientom.

Polski Instytut Ekonomiczny, którym kieruje Piotr Arak, to państwowa jednostka badawcza zajmująca się analizami gospodarczymi, która od 1,5 roku publikuje Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju. Najkrótsza odpowiedź, dlaczego to robią widnieje na okładce pierwszego raportu na ten temat: „PKB to za mało”.

Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w rozmowie z „PB do słuchania” o pomiarze PKB mówi wprost: „tyrania status quo”. Ale ma też kilka mocnych argumentów za tym, by takie wskaźniki utrzymać przy życiu.

Z kolei Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, radzi, by obliczeniom na temat rozwoju gospodarczego zawsze towarzyszyły kwestie, które trudno uchwycić liczbowo, takie jak wykluczenie czy „ślad technologiczny”.

