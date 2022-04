Błąd w PIT? Złóż korektę, zanim błąd znajdzie fiskus

fot. PrzemoN / / Shutterstock

Niepoprawny adres zamieszkania, brak wskazania przysługującej ulgi podatkowej w rozliczeniu, nieuwzględnienie dodatkowych przychodów – to tylko wybrane sytuacje, w których niezbędna będzie korekta zeznania PIT za 2021 r. Błąd w rocznej deklaracji można szybko poprawić m.in. za pośrednictwem komercyjnych programów do rozliczania podatku dochodowego.

Korektę w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 r. można wprowadzić samodzielnie, gdy podatnik zorientuje się, że formularz PIT zawiera błąd. W przypadku gdy rozliczenie przesyłane było w formie elektronicznej, przygotowanie korekty zajmie od kilku do kilkudziesięciu minut – w zależności od skali poprawki. Można zrobić to zarówno przez rządową usługę "Twój e-PIT", jak i za pośrednictwem programów komercyjnych do rozliczania rocznych zeznań podatkowych.

Na deklaracje podatkowe składane w formie papierowej również można nanieść poprawki. W takiej sytuacji korektę należy również złożyć w tradycyjny sposób za pośrednictwem Poczty Polskiej lub składając poprawiony formularz w okienku podawczym urzędu skarbowego.

Kiedy trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego?

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w sytuacji, w której ujawniają się błędy w deklaracji PIT już przekazanej do urzędu skarbowego. Błąd możemy odkryć sami, ale może być też tak, że to fiskus wezwie nas do skorygowania deklaracji. Za pomocą korekty podatnik poprawia błędy w pierwotnie złożonym rozliczeniu. Korektę warto złożyć niezwłocznie.

Korekty dokonywać należy aż do zakończenia okresu przedawnienia, zatem z reguły powinno się ją dokonywać przez 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2021 rok korygować należy zatem aż do końca 2027 roku. Jednak czas złożenia korekty wpływa na ewentualny zwrot podatku. Kiedy natomiast mamy złożyć korektę i dopłacić do zeznania, powinniśmy to zrobić jak najszybciej, by nie płacić odsetek.

Jak złożyć korektę w PIT?

Złożenie poprawionej deklaracji podatkowej za ubiegły rok nie jest skomplikowaną czynnością. Korekty PIT dokonuje się składając:

deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”),

wskazać należy w treści zeznania, czy korekta wynika z własnej inicjatywy podatnika czy z działań organu w ramach kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających,

kontrolować należy termin złożenia korekty – taka, która wystąpi w okresie 6 miesięcy od terminu na rozliczenie roczne, pozwala na obniżenie o połowę odsetek za zwłokę.

Nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

Korekta PIT i co dalej?

Samodzielne poprawienie błędów przez podatnika jest lepszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na "telefon" z urzędu skarbowego z informacją o niepoprawnych informacjach rocznym zeznaniu PIT. Korekta deklaracji podatkowej niesie ten skutek, że:

złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,

zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.

Korekta PIT polega na przesłaniu poprawnie wypełnionego formularzu PIT do właściwego urzędu skarbowego w miejsce uprzednio złożonego druku podatkowego.

Czynności sprawdzające – organ koryguje za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;

zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe.

