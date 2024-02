Jak zgarnąć 600 zł od Santandera? Pokazujemy krok po kroku

Santander Bank Polska prowadzi kolejną promocję kont osobistych. W jej ramach można zgarnąć w dość prosty sposób łącznie do 600 zł. Bierzemy ofertę pod lupę i sprawdzamy potencjalne haczyki.

Banki przyzwyczaiły nas do tego, że płacą za zakładanie kont osobistych. Oczywiście pod warunkiem, że trafimy w odpowiednią ofertę i wywiążemy się z pewnych warunków aktywności. Tym razem Santander Bank Polska oferuje promocję, w której można zdobyć do 600 zł. Składa się ona z trzech etapów:

400 zł za założenie konta i aktywności

100 zł za polecenie rachunku znajomemu

100 zł za skorzystanie z kantoru walutowego.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym etapom. Na początek należy podkreślić, że promocja „Zyskaj 400 zł z kontem” (pierwszy etap) dostępna jest pod tym LINKIEM. Można z niej skorzystać do końca lutego. Należy złożyć wniosek o konto i kartę, a następnie do 10 marca aktywować oba produkty. Nagrody będą wypłacane w trzech etapach.

150 zł przelewem na konto, jeśli w marcu i kwietniu zapłacimy kartą lub Blikiem po 300 zł

150 zł przelewem na konto, jeśli w maju i w czerwcu zalogujemy się do apki mobilnej, wydamy kartą lub Blikiem 300 zł i zapewnimy minimum 1000 zł wpływów na konto.

100 zł przelewem na konto, jeśli w marcu, kwietniu, maju i czerwcu spełnimy wszystkie wyżej wymienione warunki promocji oraz każdego miesiąca dokonamy minimum 5 płatności kartą debetową (na dowolną kwotę).

Drugi etap to premia w wysokości 100 zł za polecenie konta znajomemu. Musi to być skuteczne polecenie, czyli znajomy musi otworzyć rachunek i wydać kartą minimum 300 zł. Ty otrzymasz kod polecający, który przekażesz znajomemu. Znajomy podczas wypełniania wniosku o konto będzie musiał wprowadzić ten kod w odpowiednią rubrykę. W tym przypadku nagroda zostanie wypłacona w formie karty podarunkowej do Biedronki, RTV Euro AGD lub Decathlonu. Alternatywnie można wybrać 4 bilety do Cinema City.

Trzeci etap promocji dotyczy konta walutowego. Po założeniu zwykłego konta w banku trzeba otworzyć jeszcze Konto24 walutowe i wykonać transakcję wymiany walut na co najmniej 100 jednostek (USD, EUR, GBP lub CHF) za pośrednictwem Kantoru Santander. Jest na to czas do końca kwietnia. Nagroda zostanie wypłacona przelewem w maju.

Na co warto zwrócić uwagę?

Tradycyjnie przyjrzyjmy się dodatkowym warunkom stawianym przez bank w regulaminie.

Z promocji „Zyskaj 400 zł z kontem” nie mogą skorzystać osoby, które miały konto w Santanderze od 1 stycznia 2021 roku.

Zakładając konto, trzeba wyrazić zgody na kontakt marketingowy.

Osoby w wieku do 26 r.ż. mają preferencyjne warunki promocji: mogą zapewnić wpływy na poziomie 300 zł i wykonać płatności na 100 zł.

Do płatności Blikiem nie są zaliczane przelewy na telefon Blik.

Jakie konto w promocji?

Do wyboru są trzy typy rachunków. Jest to flagowe Konto Santander (0 zł za prowadzenie konta i kartę do konta jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, w przeciwnym wypadku 6 zł za konto i 9 zł za kartę), Konto Santander MAX (15 zł miesięcznie za pakiet) lub Konto Select (0 zł przy wpływach 10 tys. zł lub 150 tys. zł średnich miesięcznego salda aktywów – w innym wypadku 45 zł).

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.