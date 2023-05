Jak zarobić na funduszach europejskich, nie składając wniosku. Te sektory mogą ugrać najwięcej

W powszechnym myśleniu pokutuje swego rodzaju mit, że na funduszach europejskich korzystają przede wszystkim ci, którzy potrafią przygotować skuteczne wnioski o dofinansowanie. To prawda, choć niepełna. Lista beneficjentów nie kończy się bowiem jedynie na podmiotach, które otrzymują unijne środki na zakupienie usług czy produktów – ktoś musi jeszcze te dobra wytworzyć i sprzedać.

fot. Thongden Studio / / Shutterstock

Fundusze europejskie sprawiają, że na rynku pojawia się zwiększony popyt na określone rozwiązania czy usługi, których zakup jest dofinansowywany z unijnej kasy. Biorąc pod uwagę, jak duże kwoty przeznaczono na poszczególne programy w nowej perspektywie budżetowej, już teraz można mówić o ogromnej szansie dla przedsiębiorców, którzy dostarczają takie produkty na rynek.

By tę okazję w pełni wykorzystać, właściciele firm muszą trzymać rękę na pulsie, bo być może to w ich sektorze pojawią się nowi partnerzy biznesowi z pozyskanym właśnie unijnym wsparciem. Warto więc już teraz dowiedzieć się, co dokładnie ma szansę stać się szczególnie chodliwym towarem, tak by w pełni dopracować ofertę i przygotować do tego zadania zespoły sprzedażowe.

Naczynia połączone. Na funduszach europejskich skorzysta cała gospodarka

O których sektorach gospodarki zatem mówimy? Przede wszystkim o rozwiązaniach pozwalających lepiej gospodarować energią i odpadami. Chodzi tu zarówno o rozwój energetyki odnawialnej (OZE), jak i narzędzia potrzebne do przeprowadzania termomodernizacji budynków. To również inwestycje w wymianę źródeł ciepła (np. na bardziej ekologiczne pompy ciepła) i systemów wentylacji, a także w urządzenia monitorujące pobór energii oraz zapewniające jej efektywne zużycie.

Ogromny potencjał tkwi ponadto w projektach wpisujących się w model gospodarki cyrkularnej. GOZ (gospodarka o obiegu zamkniętym) zawiera w sobie bardzo różnorodny zbiór możliwości dla biznesu, poczynając od dostawców rozwiązań dla budownictwa, logistyki, przemysłu spożywczego czy tekstyliów, a kończąc na całej gamie firm produkcyjnych.

Kolejnym obszarem jest automatyzacja i cyfryzacja – to z kolei szansa dla dostawców robotów usługowych i przemysłowych oraz kolejny zastrzyk zamówień dla firm z sektora IT, do których będą się zgłaszać choćby start-upy ze wschodniej części kraju. W ramach programu Polska Wschodnia otrzymają one bowiem unijne środki na wyposażenie się w urządzenia, które wspomogą automatyzację pracy.

Fundusze europejskie będą także finansować kontynuację cyfryzacji kolejnych działów gospodarki. Oznacza to zarówno granty dla MŚP na zakup oprogramowania oraz licencji, jak i to, że unijne pieniądze zasilą też programy regionalne wspomagające cyfryzację administracji i digitalizację danych publicznych w poszczególnych województwach. Po stronie samorządów to natomiast pieniądze na pozyskanie narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do cyfryzacji procesów oraz rozwoju e-usług w administracji i służbie zdrowia. W programach przygotowanych przez UE i Ministerstwo Funduszy nie zapomniano również o elementach infrastruktury inteligentnych miast oraz systemach mających poprawiać cyberbezpieczeństwo.

Nowa perspektywa unijnych środków niesie ze sobą jeszcze kilka interesujących trendów, które powinny zainteresować krajowych przedsiębiorców. Szczególną uwagę warto zwrócić na inwestycje w politykę zrównoważonej mobilności miejskiej. Chodzi o transformację sposobu organizacji naszego przemieszczania się w przestrzeni miejskiej, tak abyśmy byli skłonni rezygnować z samochodów na rzecz innych form przemieszczania się, np. rowerów, hulajnóg czy elektrycznych autobusów.

Miasta będą zatem rozwijać nie tylko w inteligentne centra przesiadkowe, trasy rowerowe czy miejskie rowery, ale również sieci stacji ładowania i infrastrukturę pojazdów zeroemisyjnych. Co więcej, w planach znajdą się inwestycje w inteligentne systemy transportowe (w tym te do zarządzania strefami czystego transportu czy informacją pasażerską), programy wspólnego biletu i aplikacje mobilne i SDIP . Wsparcie będzie udzielane zarówno na infrastrukturę, jak i zakup sprzętu oraz narzędzi informatycznych niezbędnych do tworzenia i wdrażania cyfrowych rozwiązań integrujących, takich choćby jak MaaS (Mobility as a Service), w które chce zainwestować wiele regionów w Polsce.

Rozpoznanie rynku to podstawa. Skąd czerpać wiedzę o inwestycjach dofinansowywanych przez UE?

Skoro znamy już sektory, na które UE będzie patrzeć szczególnie przychylnym okiem, pozostaje tylko poszukać odpowiedzi na pytanie, skąd czerpać wiedzę o konkretnych ofertach i przetargach (również tych zakończonych). Wszystko oczywiście po to, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby przyszłych klientów.

Wspomniany klienci, a więc firmy starające się o dofinansowanie, zanim sprecyzują zakres inwestycji, muszą przygotować solidne uzasadnienie projektu i umiejscowić go w szerszych realiach biznesowych. Taka ścieżka występuje choćby w przypadku przedsiębiorstw inwestujących w automatyzację i robotyzację (przy czym część zapewne skorzysta z usług Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), a także projektów związanych z GOZ i efektywnością energetyczną budynków. Dla dostawców chcących sprzedać swoje rozwiązania to impuls do rozważenia, czy włączyć do swojej oferty usługi audytorskie i doradcze, co pozwoli „wybadać” potencjalnych kontrahentów na bardzo wczesnym etapie.

Należy też pamiętać, że firmy, które dysponują unijnymi pieniędzmi na nową inwestycję, są zobowiązane do transparentnego dokonywania zakupów z poszanowaniem zasad równego traktowania. Oznacza to, że przedsiębiorstwa są zobowiązane do przygotowania zapytania ofertowego i umieszczenia go na swoich stronach internetowych oraz w Bazie Konkurencyjności. Informacja o tym, które firmy lub samorządy otrzymały dofinansowanie, jest ogólnodostępna, a listy projektów publikowane są na stronach internetowych instytucji, które wcześniej ogłaszały konkursy (PARP, urzędy marszałkowskie). Wszystkie konkursy oraz ich wyniki publikowane są na oficjalnym portalu funduszy europejskich.

Dobrym źródłem wiedzy na temat tego, w co zainwestują właściciele przedsiębiorstw czy samorządy w danym regonie, mogą okazać się także Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.