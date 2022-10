Jak zarabiać, omijając warunek "tylko dla nowych" - 5 gotowych scenariuszy. Prześwietlamy promocje

fot. Stokkete / / Shutterstock

Jak przez cały październik bohaterami najnowszej odsłony "Prześwietlamy promocje" są produkty, które pozwolą najlepiej wykorzystać posiadane oszczędności i przynieść dodatkowy zysk. Tym razem skupimy się nie tylko na lokatach, ale i kontach oszczędnościowych.

Dzisiaj chcę Wam podpowiedzieć, jak sprytnie żonglować oszczędnościami pomiędzy bankami, żeby zarobić jak najwięcej, omijając przeszkodę znaną jako "tylko na nowe środki".

Jak zarabiać na lokatach „na nowe środki”?

Najlepsze oferty zwykle są obarczone wieloma warunkami dodatkowymi. Jednym z tzw. haczyków, który upodobały sobie banki, jest wpłata nowych środków. Dowód? Numer 1 w każdym z ostatnich rankingów lokat na Bankier.pl zawiera dopisek „tylko dla nowych klientów” lub „tylko dla nowych środków”.

Dla faktycznie nowych klientów w danym banku niczego to nie zmienia – wszystkie środki wpłacone na lokatę lub konto oszczędnościowe zostaną uznane za nowe i po kłopocie. Odetchnąć z ulgą można jednak tylko na chwilę, ponieważ po zakończeniu umowy tych samych środków nie można wpłacić od razu na ten sam produkt.

Jak banki to sprawdzają? Porównują stan środków na posiadanych rachunkach w momencie dokonywania wpłaty na nową lokatę lub konto oszczędnościowe ze stanem z wybranego przez siebie dnia. Jeśli klient jest na plusie, to nadwyżka jest objęta lepszą stawką. Przykładowo, jeśli od 1 września do 1 października na koncie było 1000 zł, kolejnego dnia środki zostały wypłacone, a lokata na 1000 zł została założona 10 października, to w zależności od daty badania środki mogą zostać uznane za nowe lub nie. Jeśli bank weryfikował środki 30 września, to poziom nowych środków wynosi 0 zł. Jeśli zrobi to np. 5 października, będzie to już 1000 zł.

Jeśli nie zadowala nas wpłata niskich kwot, to sytuacja wydaje się patowa. Rozwiązaniem może być „przerzucanie” oszczędności między dwoma bankami. W ten sposób te same pieniądze mogą odzyskać miano nowych środków. Jak to zrobić?

Przygotowałam dla Was pięć gotowych scenariuszy postępowania.

Podpowiadam, jakie lokaty i konta oszczędnościowe „na nowe środki” wybrać, przyjmując, że nie chcemy mrozić ich w banku na okres dłuższy niż 4 miesiące. Przyjęłam, że kwota wyjściowa wpłaty to 20 000 zł. Korzystanie ze wskazanych produktów naprzemiennie pozwoli na utrzymanie wysokiej stawki w zasadzie bez przerw. Symulacja zakłada, że oprocentowanie w badanym okresie nie ulegnie zmianie.

Przy niektórych produktach zobaczycie link – te lokaty lub konta oszczędnościowe możecie założyć za pośrednictwem Bankier.pl, przechodząc od razu do formularza. W niektórych przypadkach będą one prowadziły do wniosku o otwarcie konta osobistego, które może być niezbędne do obsługi produktu.

1. Alior Bank – Konto Mega Oszczędnościowe,

2. Bank Millennium – Konto Oszczędnościowe Profit,

3. Bank Pekao – Lokata na Nowe Środki,

4. ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe,

5. PKO Bank Polski – Konto Oszczędnościowe Plus,

6. Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki.

Scenariusz 1. Najwięcej zarobisz, jeśli rozstaniesz się z pieniędzmi na dłużej

Nie jest tajemnicą, że im dłużej utrzymujemy środki w banku, na tym wyższy zysk możemy liczyć. Oczywiście są wyjątki, np. kiedy instytucja mocno promuje jakiś okres lokaty i daje na nim zdecydowanie wyższe oprocentowanie. Analizowane przeze mnie oferty mają jednak zbliżoną do siebie stawkę, więc rozstanie z oszczędnościami o miesiąc dłużej robi dużą różnicę.

Z tego względu najwyższym zyskiem mogą się cieszyć klienci, którzy wybiorą Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku oraz Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim.

Obie oferty są oprocentowane na 7 proc. w skali roku, a stawka promocyjna nalicza się przez 4 miesiące. Alior Bank stosuje kapitalizację miesięczną, z kolei ING Bank Śląski dopisuje odsetki wynikające z podwyższonej stawki na koniec okresu promocji. Stosując pewne uproszczenie w naliczaniu odsetek, klient może liczyć na ok. 774 zł zysku dzięki wpłacie 20 000 zł na pierwszy produkt i ten sam kapitał powiększony o narosłe odsetki na drugą ofertę.

Co trzeba zrobić? Otworzyć Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku na 4 miesiące, po upływie promocji wypłacić środki i wpłacić całość na Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim na 4 miesiące.

Haczyki? Klienci, którzy chcą skorzystać z najwyższej dostępnej stawki na Koncie Mega Oszczędnościowym od Alior Banku, będą musieli założyć konto osobiste i spełnić warunek dotyczący wpływu wynagrodzenia (min. 2000 zł miesięcznie).

Kiedy można skorzystać z promocji ponownie?

Niezwłocznie po otrzymaniu odsetek w drugim banku. Biorąc pod uwagę zapisy w aktualnych regulaminach promocji, w Alior Banku okres karencji środków wynosi 5 dni od startu nowej promocji, a w ING Banku Śląskim nieco ponad miesiąc. Oznacza to, że wpłacając środki w Alior Banku w połowie października, a w ING Banku Śląskim w połowie lutego 2023 r., nie będzie problemu, aby wrócić do Alior Banku w czerwcu. Promocja Konta Mega Oszczędnościowego jest często aktualizowana, co pozytywnie wpływa również na datę badania nowych środków, która stale się „przesuwa”. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby zacząć od promocji ING Banku Śląskiego. Długi okres utrzymywania środków w obu bankach i krótkie terminy promocji eliminują ryzyko, że trzeba będzie poczekać z wpłatą środków, zanim skorzystamy z oferty ponownie.

Scenariusz 2. Niezły zarobek bez zakładania konta osobistego

Okazuje się, że przy obecnych stawkach można cieszyć się relatywnie wysokim oprocentowaniem bez konieczności zakładania konta osobistego. Taką możliwość daje wybór np. Otwartego Konta Oszczędnościowego w ING Banku Śląskim oraz Konta Oszczędnościowego Plus w PKO Banku Polskim, które w sumie dadzą ok. 642 zł zysku – 382 zł po wpłacie na konto w ING na 4 miesiące i około 260 zł na rachunek w PKO Banku Polskim za przekazanie 20 386 zł na 82 dni.

Co trzeba zrobić? Otworzyć Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim na 4 miesiące i po upływie promocji wypłacić środki i wpłacić całość na Konto Oszczędnościowe Plus w PKO Banku Polskim na 82 dni.

Haczyki? W przypadku oferty ING Banku Śląskiego większość odsetek trafi na konto dopiero po upływie 4 miesięcy. Co miesiąc dopisują się na konto odsetki wynikające jedynie z oprocentowania standardowego w wysokości 1,50 proc. w skali roku.

Kiedy można skorzystać z promocji ponownie?

Niezwłocznie po otrzymaniu odsetek w drugim banku. Okres karencji w PKO Banku Polskim wynosi obecnie 1 dzień, z kolei w ING Banku Śląskim – o czym pisałam powyżej – nieco ponad miesiąc. W obu bankach aktualne promocje obowiązują nie dłużej niż kilkanaście dni. O ile banki nie zmienią podejścia do badania nowych środków, nie ma ryzyka, że konieczna będzie pauza przed ponownym wpłaceniem środków na dane konto oszczędnościowe. Przykładowo klient wpłacający w październiku br. środki w PKO BP, a w styczniu 2023 r. w ING Banku Śląskim, nie powinien mieć problemu z wykorzystaniem majowej oferty specjalnej PKO BP. Data badania środków powinna być wówczas kwietniowa, a w tym czasie środki będą już od dawna w ING Banku Śląskim.

Scenariusz 3. Konto osobiste w pakiecie, ale z pewnym zyskiem

Część promocji pojawia się i znika. W niektórych bankach natomiast specjalne oferty wydają się nie schodzić z afisza. Tak jest np. w Alior Banku i Banku Millennium. W przypadku Konta Mega Oszczędnościowego mamy do czynienia z 27. edycją promocji, natomiast Konta Oszczędnościowego Profit już 42. edycją oferty specjalnej. To pozwala podejrzewać, że założenie konta osobistego we wspomnianych bankach nie pójdzie na marne i będzie można korzystać z wysokich stawek przez dłuższy czas. Wpłacając 20 000 zł kolejno na konto oszczędnościowe w Alior Banku na 4 miesiące i Banku Millennium na 100 dni można się spodziewać ok. 702 zł zysku (385 zł + 317 zł). Obie oferty mają stawkę w wysokości 7 proc. w skali roku.

Co trzeba zrobić? Otworzyć Konto Mega Oszczędnościowe w Alior Banku na 4 miesiące i po upływie promocji wypłacić środki i wpłacić całość na Konto Oszczędnościowe Profit w Banku Millennium na 100 dni.

Haczyki? Obie propozycje są dla posiadaczy konta osobistego w danym banku, co może się wiązać z dodatkowymi opłatami.

Kiedy można skorzystać z promocji ponownie?

Niezwłocznie po otrzymaniu odsetek w drugim banku. Oba banki mają krótki okres między badaniem stanu środków a terminem rozpoczęcia nowej promocji. W Alior Banku w ostatniej promocji jest to 5 dni, w Banku Millennium jeszcze mniej, bo 3 dni. W obu bankach wyższa stawka obowiązuje na tyle długo, że nie będzie problemu z „przerzucaniem środków” między wspomnianymi rachunkami.

Scenariusz 4. Konkurencyjne stawki również na lokatach

Konto oszczędnościowe ma wiele plusów m.in. możliwość korzystania ze swoich środków w trakcie trwania umowy czy możliwość dokonywania dopłat. Dla mniej zdyscyplinowanych klientów taka swoboda to miecz obusieczny i może utrudniać gromadzenie oszczędności. W przypadku lokaty środki zostają zamrożone pod groźbą utracenia narosłych odsetek.

W takiej sytuacji klienci mogą wybrać np. Lokatę na Nowe Środki w Banku Pekao oraz Lokatę Online Nowe Środki w Santander Consumer Banku. Obie lokaty kwartalne mają stawkę w wysokości 6 proc. w skali roku, co przyniesie dla 20 000 zł odsetki w wysokości 493 zł (245 zł i 248 zł).

Co trzeba zrobić? Otworzyć Lokatę na Nowe Środki w Banku Pekao na 3 miesiące i po upływie tego czasu wpłacić całość na Lokatę Online Nowe Środki w Santander Consumer Banku na 3 miesiące.

Haczyki? Lokata na Nowe Środki w Banku Pekao to propozycja dostępna wyłącznie dla posiadaczy konta osobistego. Jedynym kanałem sprzedaży jest oddział.

Kiedy można skorzystać z promocji ponownie?

Prawdopodobnie niezwłocznie po otrzymaniu odsetek w drugim banku. Skąd ta niepewność? Propozycja Santander Consumer Banku to lokata dostępna w standardowej ofercie banku. Data badania nowych środków jest aktualizowana wraz z wejściem w życie nowego cennika. Do tej pory bank zmieniał stawki średnio raz w miesiącu, a data badania nowych środków była wyznaczana na 2 dni przed datą nowej tabeli oprocentowania. Oferta Banku Pekao to z kolei specjalna promocja. Data badania nowych środków została wyznaczona na około miesiąc przed terminem startu nowej promocji.

Przy założeniu, że klient decyduje się na Lokatę na Nowe Środki w październiku br., a na Lokatę Online Nowe Środki w styczniu 2023 r., nie powinno być trudności z uznaniem środków za nowe w kwietniu 2023 r., o ile oczywiście Bank Pekao przedłuży ofertę. Podobnie rzecz ma się z Santander Consumer Bankiem przy założeniu, że tabela będzie aktualizowana w terminie od lutego do kwietnia 2023 r.

Scenariusz 5. Rozważ ofertę największych banków

Również największe banki na rynku, tj. PKO Bank Polski i Bank Pekao, stanęły w szranki o nowe środki klientów. Wybór Konta Oszczędnościowego Plus oraz Lokaty na Nowe Środki może zaowocować odsetkami w wysokości 503 zł (ok. 255 zł za utrzymywanie środków na 82 dni na 7 proc. rocznie w PKO BP i 248 zł za wpłatę środków na 3 miesiące na 6 proc. rocznie w Banku Pekao).

Co trzeba zrobić? Otworzyć Konto Oszczędnościowe Plus w PKO Banku Polskim na 82 dni i po upływie promocji wypłacić środki i wpłacić całość na Lokatę na Nowe Środki w Banku Pekao na 3 miesiące.

Haczyki? Lokata w Banku Pekao jest dostępna wyłącznie w oddziale dla posiadaczy konta osobistego.

Kiedy można skorzystać z promocji ponownie?

Niezwłocznie po otrzymaniu odsetek w drugim banku. Krótki okres między badaniem stanu środków a startem nowej promocji (1 dzień w PKO Banku Polskim, nieco ponad miesiąc w Banku Pekao) pozwala przypuszczać, że żonglowanie tymi samymi środkami między bankami będzie możliwe bez utraty preferencyjnej stawki.

Jak się okazuje, nie taka lokata na nowe środki straszna, jak ją malują. Wystarczy korzystanie z dwóch ofert tego typu naprzemiennie, aby przekuć wadę w zaletę i cieszyć się relatywnie wysoką stawką.

