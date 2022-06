Jak zaoszczędzić na wakacjach? Te produkty mogą w tym pomóc

fot. Peera_stockfoto / / Shutterstock

Po dwóch pandemicznych latach z wielu krajów w końcu znikają obostrzenia utrudniające podróże. Jednak w trakcie nadchodzących wakacji wyzwaniem mogą okazać się wyższe ceny. Sprawdzamy, co warto mieć ze sobą, aby zaoszczędzić na planowaniu urlopu.

Po pandemicznym 2020 r. ubiegły rok przyniósł zwiększony ruch turystyczny. W porównaniu do poprzednika w 2021 r. liczba turystów wzrosła o 24,2 proc. Co więcej, podróżujący wykupili o 22,3 proc. więcej noclegów niż rok wcześniej, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Na skutek pandemii i licznych obostrzeń wprowadzonych w celu walki z koronawirusem wielu Polaków zdecydowało się na odkrywanie potencjału turystycznego, nie wyjeżdżając z kraju.

Nadchodzące wakacje mogą być już namiastką powrotu „normalności” po dwóch pandemicznych latach. Wiele krajów, w szczególności te leżące w Europie, zdecydowało się znieść niemal wszystkie obostrzenia covidowe. Ruch turystyczny do zagranicznych kurortów powinien znowu zyskać na popularności. Choć te osoby, które poznały lokalne atrakcje, mogą ponownie zdecydować się na pozostanie w Polsce. Jednym z argumentów za takim rozwiązaniem może być większa kontrola nad wydatkami i ich zaplanowaniem. Osoby podróżujące na własną rękę mogą dokładnie przeliczyć, co ile może kosztować i dzięki temu znaleźć miejsce na oszczędności.

Podróż autem do miejsca, w którym spędza się wakacje, daje też większą swobodę w doborze bagażu od podróżowania samolotem. A więcej miejsca umożliwia większe pole do zaoszczędzenia, dokonując drobnych inwestycji w rzeczy, które mogą ułatwić odpoczynek.

Podróż za jeden uśmiech? Co warto kupić, aby zaoszczędzić

Zwiększony popyt oraz coraz wyższa inflacja będą najbardziej widoczne w cennikach hoteli i pensjonatów. Osoby szukające taniego noclegu powinny więc zastanowić się nad zakupem odpowiedniego namiotu i niezbędnych do niego akcesoriów, które nie tylko dają możliwość zaoszczędzenia, ale zapewniają też większą mobilność.

Przy wyborze namiotu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla nas ważniejsze – więcej miejsca czy łatwiejsze rozkładanie? Dla rodzin z dziećmi zapewne pierwszy wariant będzie istotniejszy. W nim też panuje większy wybór. Można postawić na taki namiot, który po rozłożeniu daje nam dwa pokoje z korytarzem i przedsionkiem lub na prostszy w rozłożeniu, o podobnym rozmiarze, ale z jedną komorą. Metraż też jest kluczowy przy tym wyborze – oczywiście im większy namiot, tym większa cena.

Osoby podróżujące samotnie lub w parach mogą zdecydować się jednak na namioty samorozkładające się. Dają one niewątpliwie większy komfort przy rozbijaniu i mogą być bardziej efektywne dla tych, którzy zmieniają po kilka razy swoje miejsce noclegów. Zgodnie z zapewnieniami producentów od momentu wyjęcia namiotu z pokrowca do chwili jego rozłożenia mija zaledwie kilka sekund – co jest prawdą. Niewiele dłużej zajmować ma jego złożenie, co jest już pewnym optymistycznym założeniem, jednak po pierwszym lub drugim użyciu można nauczyć się schematu, który pozwala na szybkie spakowanie się.

Kluczowymi produktami w spaniu pod gołym niebem są również karimata oraz śpiwór. Tu również powinniśmy zastanowić się nad tym, czy miejsce, do którego jedziemy, jest chłodniejsze, czy może wybieramy się w cieplejsze rejony. W zależności od temperatury warto wybrać grubszą karimatę lub cieplejszy śpiwór. Jest to ważne, aby nie wybudził nas ze snu dźwięk szczękających zębów.

Krótko, ale aktywnie – dla zwolenników citybreaków

Nie wszyscy odpoczywają wtedy, kiedy leżą na leżaku i mają okazję beztrosko wpatrywać się w morze. Są też takie osoby, dla których liczy się odhaczanie kolejnych miast czy zabytków. Jednocześnie łowcy tanich biletów lotniczych nie lubią przepłacać. Oto kilka przydatnych gadżetów, które ułatwią im planowanie wakacji.

Tanie linie lotnicze opierają swoje zyski o dodatkowe usługi, których koszt przewyższa znacznie w wielu przypadkach cenę biletu. Tak jest chociażby z opłatą za dodatkowy bagaż, której cena, w zależności od przewoźnika, waha się od 120 do 180 zł w jedną stronę. Dobrym pomysłem będzie więc zakup plecaka, który spełnia kryteria bagażu podręcznego, a tym samym zawsze jest w cenie lotu.

Uniwersalnym rozmiarem respektowanym przez linie lotnicze jest 40/20/25 cm (z drobnymi różnicami w zależności od przewoźnika). Należy też pamiętać, że waga bagażu podręcznego nie powinna przekroczyć 10 kg.

Zakup odpowiedniego plecaka, który w pełni wykorzystuje powyższe rozmiary, pozwoli na większą swobodę w pakowaniu. A jeżeli ktoś wyjeżdża na kilka dni, to też powinien spełnić swoją funkcje i pozwolić niczego nie zapomnieć.

A co warto do niego spakować? Przedmiotem, w który powinien zaopatrzyć się każdy, kto lata tanimi liniami, jest zestaw wielorazowych buteleczek o objętości do 100 ml. Taki właśnie limit ustanawiają przewoźnicy, jeżeli chodzi o przewóz płynów w bagażu podręcznym. Kilka plastikowych pojemniczków pozwoli zabrać nam ze sobą podstawowe kosmetyki – które zawsze należy spakować do woreczka strunowego – a co za tym idzie oszczędzą nam one wydatku do kilku euro na mydło i szampon już na miejscu.

Uniwersalne gadżety dla każdego

Są też takie przedmioty, które mogą przydać się niezależnie od sposobu i miejsca podróży. W 2022 r. do takiego grona na pewno można zaliczyć wszelkie akcesoria do telefonu oraz gadżety ładujące się przy pomocy kabla USB. Wystarczy zainwestować w dobry power bank, który można zawsze podładować w restauracji czy na stacji benzynowej, aby korzystać też z innych przydatnych rzeczy, jak chociażby latarka USB.

Przydatna i niezajmująca wiele miejsca może być też plastikowa butelka z filtrem do wody. Dzięki niej możemy zawsze skorzystać z kranu i cieszyć się wodą zdatną do picia. Szczególnie przydatny gadżet za granicą, gdzie woda może nie kosztuje majątku, ale w przeliczeniu na złotówki zawsze jest znacznie droższa. Należy jednak pamiętać, że podróżując samolotem, warto przewieźć taką butelkę pustą.

Z niewielkich gadżetów warto też w tym miejscu wymienić hamak. Mały pakunek niezawierający stelaża, ale umożliwiający rozwieszenie go w niemal każdym parku, może dać zawsze chwilę spokoju i wytchnienia. Może niekoniecznie nadaje się ona do wpisania na listę przedmiotów pozwalających zaoszczędzić, ale za niewielką cenę można kupić sobie chwilę relaksu. A te w końcu są najważniejsze podczas każdych wakacji.

Alan Bartman