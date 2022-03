Jak zakręcić kurek z Rosji [Podcast]

/ Puls Biznesu

Będą sankcje na paliwa czy nie? Polska, która do nich nawołuje, jest bardziej gotowa niż Niemcy, Włochy czy Francja, ale to marne pocieszenie.

W 2021 r. Rosja mogła zarobić na eksporcie surowców energetycznych 120 mld USD. Sami zapłaciliśmy za broń, której teraz używa przeciw Ukraińcom. Polska nawołuje do poszerzenia sankcji na Rosję o paliwa. Czy możemy sobie na to pozwolić? Jak się uniezależnić od Rosji? Na to pytanie odpowiada dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Michał Kurtyka, były minister Klimatu i środowiska, obecnie ekspert, odpowiada na pytanie, czy rząd nie przespał ostatnich lat i zrobił wszystko, co mógł, by odciąć się od rosyjskich surowców. Sylwester Śmigiel, prezes Gaspolu, który zdecydował o zaprzestaniu importu gazu LPG z Rosji, mówi o swoich motywacjach i liczy na zaostrzenie sankcji. Kamil Kliszcz, analityk mBanku, próbuje ocenić, co odwrót od rosyjskich surowców oznacza dla Orlenu. A na koniec Marcin Dobrowolski, dziennikarz telewizji biznes24, przypomina kryzys paliwowy z lat 70 i opowiada, co dobrego, tak dobrego, z niego wyniknęło. Zapraszam na podcast Jak zakręcić kurek z Rosji.

1’34’’ Joanna Maćkowiak-Pandera o tym, jak zakręcić kurek

16’44’’ Michał Kurtyka o tym, czy rząd zrobił, co mógł

27’53’’ Sylwester Śmigiel o tym, że pieniądze to nie wszystko

36’50’’ Kamil Kliszcz o wyzwaniach dla Orlenu

46’16’’ Marcin Dobrowolski o kryzysie paliwowym sprzed 50 lat

