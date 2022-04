Jak zachować ciągłość 500+? Zostało niewiele czasu na złożenie wniosków

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Od 1 lutego trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" na nowy okres. Jeżeli rodzic złoży wniosek do 30 kwietnia 2022 r., będzie miał ciągłość wypłat – przypomina w poniedziałek szefowa MRiPS Marlena Maląg.

"Złożenie wniosku o #500Plus na nowy okres świadczeniowy do końca kwietnia br. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia” – przekazała na Twitterze minister rodziny i polityki społecznej.

Program "Rodzina 500+" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.

Jeżeli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego i jego wypłata za czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

Dla wniosków złożonych od 1 do 31 maja ustalenie prawa i wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Rodzice, którzy złożą wniosek na nowy okres świadczeniowy po 30 czerwca, świadczenia wychowawcze będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl