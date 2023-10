"Jak woda na pustyni". Argentyna zmaga się z poważnymi brakami benzyny

Przed stacjami benzynowymi w Argentynie ustawiały się w poniedziałek długie kolejki pojazdów. Przed nadchodzącą drugą turą wyborów prezydenckich kraj mierzy się z najpoważniejszymi od lat brakami paliw. Kierowcy szukają benzyny "niczym wody na pustyni" – powiedział jeden z nich.

fot. TOMAS CUESTA / / Reuters / Forum

Argentyna jest ważnym producentem ropy naftowej i gazu, ale z powodu problemów w rafineriach i niedoboru dolarów, opóźniającego import, od końca ubiegłego tygodnia stoi w obliczu poważnych braków benzyny i oleju napędowego – wyjaśniła agencja Reutera.

Na wielu stacjach paliwo się skończyło, a przed czynnymi dystrybutorami ustawiały się długie kolejki. "Pracuję, jeżdżąc samochodem, i to jest jak szukanie wody na pustyni. To niepokojące, bo każdego dnia nie wiadomo, co może się wydarzyć. Żyjemy z dnia na dzień" – powiedział 38-letni kierowca aplikacji taksówkowej Raul Paretto.

"Czekamy godzinami na tankowanie. To straszne dla tych z nas, którzy pracują za kierownicą" – powiedział inny kierowca Carlos Pinto, cytowany przez agencję Associated Press.

Braki paliw na stacjach wywołują gniew mieszkańców przed zaplanowaną na 19 listopada drugą turą wyborów prezydenckich, w których obecny minister gospodarki w centrolewicowym, peronistycznym rządzie Sergio Massa zmierzy się ze skrajnym liberałem Javierem Mileim. Niektóre media określają tego polityka mianem prawicowego populisty.

Massa oskarżył koncerny naftowe o spekulację na rynku paliw i zagroził, że zakaże eksportu, jeśli sytuacja nie wróci w krótkim czasie do normy. W poniedziałek zapewnił, że widać już oznaki poprawy. Milei ocenia tymczasem niedobory paliw jako skutek lewicowej polityki obecnego rządu.

Argentyńskie koncerny naftowe twierdzą, że winna była seria niezwiązanych ze sobą wydarzeń w ostatnich dniach. Zapewniają przy tym, że ich zdolności produkcyjne są solidne – przekazała AP.

"Problemem nie jest brak ropy naftowej, lecz niedobór mocy przerobowych rafinerii w Argentynie. Dodatkowo potrzeba dolarów, by zapłacić za import, a bank centralny ich nie ma. Nawet, gdy importują, rafinerie tracą, sprzedając w dystrybutorach za mniej, niż kupiły" – powiedziało źródło w branży w rozmowie z Reutersem.

Argentyński dziennik "Clarin" podał w poniedziałek, że sytuacja na stacjach benzynowych zdaje się poprawiać w stolicy, Buenos Aires, oraz w jej najbliższym otoczeniu. W głębi kraju, w miejscowościach położonych z dala od rafinerii, kierownicy stacji twierdzą jednak, że na normalizację trzeba będzie poczekać jeszcze przynajmniej kolejny tydzień.

Argentyna, która na początku XX wieku była jednym z najbogatszych krajów świata, znajduje się obecnie w głębokim kryzysie gospodarczym i mierzy się z galopującą inflacją. Jej wartość przekracza 100 proc. w ujęciu rocznym.

anb/ szm/