Jak w trzech krokach przytulić 445 zł od BNP Paribas?

W Banku BNP Paribas ruszyła akcja „Przytul promocję”. W jej ramach można otrzymać bonus w wysokości 445 zł. Aby to zrobić, należy założyć konto oraz spełnić warunki aktywności. W ramach cyklu „Prześwietlamy promocje” rozkładamy nową ofertę na czynniki pierwsze.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

Jesień to gorący okres w bankowości. Większość instytucji rusza z promocjami, by przed końcem roku zdobyć jak najwięcej klientów. To dobry moment, by założyć nowe konto, bo z reguły wiąże się to z otrzymaniem sporego bonusu. Tym razem bierzemy pod lupę akcję promocyjną banku BNP Paribas. W jej ramach można zdobyć łącznie 445 zł. Warunki są dość proste, więc warto zgarnąć premię.

„Przytul promocję” w BNP Paribas – warunki

Tradycyjnie przypominamy, że premie za otwarcie ROR-ów wypłacane są w ratach. Nie inaczej jest i tym razem. Do zgarnięcia są kwoty: 135 zł i dwa razy po 155 zł. Pierwszą z nich zgarnie klient, który zarejestruje się w promocji przez TEN LINK, podpisze umowę o konto w kanałach elektronicznych, do 20 listopada aktywuje kartę, a do końca miesiąca wykona minimum jedną transakcję Blikiem. Bonus zostanie wypłacony na konto przelewem.

Reklama

Kolejne warunki należy spełnić w grudniu. Wystarczy zasilić ROR kwotą co najmniej 600 zł i wykonać co najmniej 6 transakcji kartą na minimum 60 zł każda. Po ich spełnieniu bank wypłaci w styczniu 155 zł. I analogicznie do grudnia – w styczniu trzeba spełnić jeszcze raz te same warunki, by otrzymać bonus w lutym. Łącznie bank wypłaci 445 zł. I to w zasadzie tyle.

Na co warto zwrócić uwagę?

Tradycyjnie zerknijmy jeszcze do regulaminu promocji i poszukajmy haczyków. Po pierwsze promocja jest limitowana do 3000 zgłoszeń. Decyduje więc refleks – kto pierwszy ten lepszy. Wnioski można składać najpóźniej do 5 listopada.

Po drugie – wniosek o konto i umowę trzeba podpisać elektronicznie (nie w oddziale!). Można to zrobić na stronie internetowej banku z weryfikacją tożsamości za pośrednictwem kuriera albo za pomocą Aplikacji GOmobile, w ramach której weryfikacja tożsamości następuje poprzez wideoweryfikację. Aplikacja GOmobile musi zostać pobrana poprzez link przesłany w wiadomości SMS, którą uczestnik otrzyma po wybraniu możliwości złożenia wniosku o konto osobiste w aplikacji GOmobile, przechodząc na stronę banku bezpośrednio z linku promocyjnego. Proces składnia wniosku o konto osobiste za pomocą aplikacji GOmobile nie może zostać przerwany.

Po trzecie – wpływem na konto nie mogą być przelewy z innego konta klienta prowadzonego przez bank, w tym m.in. z kont służących do obsługi kredytów. Jako zasilenie konta bank nie uzna też wpłaty gotówkowej w oddziale. W regulaminie nie ma natomiast mowy o tym, że nie może być to przelew klienta z innego banku.

I po czwarte – za transakcję bezgotówkową kartą bank będzie uznawał płatności w sklepach tradycyjnych i internetowych, przy czym nie mogą to być transakcje dokonane za pośrednictwem lub przy zastosowaniu systemu płatności internetowej podmiotu trzeciego takich jak np.: BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay, Blue Media (wyłączenie to nie obejmuje operacji dokonanych przy wykorzystaniu cyfrowego portfela, w tym: Google Pay i Apple Pay). Nie mogą to być też transakcje związane z hazardem.

Otwórz konto z premią do 445 zł w Banku BNP Paribas »

Jakie konto w promocji?

W ramach promocji bank proponuje swój flagowy rachunek, czyli Konto Otwarte na Ciebie. Konto jest bezpłatne, ale za Kartę Otwartą na Dzisiaj pobierana jest opłata warunkowa. By nie płacić za plastik, należy wykonać minimum 3 transakcje miesięcznie, zalogować się do bankowości elektronicznej i wyrazić zgody marketingowe. W innym wypadku bank naliczy:

2 zł – jeśli klient wykona tylko trzy transakcje,

7 zł – jeśli nie spełni żadnego warunku.

Bank nie pobiera opłaty za kartę od klientów w wieku do 26 lat.

Do rachunku można też wybrać Kartę Otwartą na Świat. Oferuje ona dostęp do płatności w 160 walutach bez kosztów przewalutowań, ale kosztuje 12 zł miesięcznie. Alternatywą jest też Karta Otwarta na eŚwiat za 8 zł. Ten plastik zawiera dodatkowe ubezpieczenie „Cyber Pomoc”.

Standardowo w ramach rachunku klient dostaje dostęp do bezpłatnych przelewów elektronicznych, aplikacji czy szeregu płatności mobilnych (m.in. Apple Pay, Blik, Google Pay i inne).

Otwórz konto z premią do 445 zł w Banku BNP Paribas »

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.