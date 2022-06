Jak utrzymać zadowolenie z pracy? Mieć dobry urlop [Badanie]

fot. Masson / / Shutterstock

Ponad połowa Polaków najczęściej decyduje się na dłuższy urlop w jednym terminie, a co trzeci woli brać krótsze urlopy, ale częściej - wynika z badania Pracuj.pl. Dla 81 proc. respondentów dobry urlop jest kluczowy, aby utrzymać zadowolenie z pracy.

61 proc. osób stwierdziło w sondażu, że pracodawcy dają im dowolność w wyborze terminu urlopu wakacyjnego. Ograniczeniem są natomiast plany urlopowe współpracowników - dostosować do nich musi się 45 proc. respondentów. Natomiast 18 proc. badanych wskazało, że muszą odbywać urlopy wakacyjne w konkretnych terminach określonych przez pracodawcę.

W lipcu i sierpniu urlop planuje 75 proc. Polaków, co najczęściej wiąże się z posiadaniem dzieci. Wrześniowy wypoczynek deklaruje 14 proc., natomiast 8 proc. wskazuje, że urlop biorą już w czerwcu. Czerwiec i wrzesień znacznie częściej wybierają osoby w wieku 18-24.

Polacy preferują dłuższy wypoczynek w jednym terminie (54 proc.). Rzadziej decydują się na krótsze urlopy w dwóch lub więcej terminach (31 proc.). 8 proc. mówi, że rozkłada dni urlopowe w zależności od tzw. „długich weekendów”.

W momencie przeprowadzania sondażu 51 proc. respondentów planowało przynajmniej dwutygodniowy wypoczynek, zaś 15 proc. - ponad dwutygodniową przerwę. Prawie 1/3 respondentów zadeklarowała, że swój wypoczynek planuje na minimum pięć dni roboczych. Jedynie 8 proc. pracowników bierze urlop wakacyjny na maksymalnie kilka dni i są to przeważnie (19 proc.) osoby z grupy wiekowej 18-24 lata.

Dla 81 proc. Polaków dobry urlop jest kluczowy, aby utrzymać zadowolenie z pracy.

"Zarówno nasze życie prywatne, jak i zawodowe jest obciążone niewiarygodnie dużą ilością bodźców. Codziennie nasz smartfon wyświetla kolejne powiadomienia, a w aplikacjach pojawia się masa informacji. Wytwarzany jest szum informacyjny, a nasz umysł musi ciągle oddzielać informacje istotne od mniej ważnych. Wielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że odpoczynek jest niezwykle istotnym okresem dla pracowników. Jest kluczowy do wykonywania jakościowej pracy, a pracownicy szczególnie doceniają firmy, które ten czas szanują" - skomentowała Jolanta Lewandowska-Bitkowska z Grupy Pracuj.

Dodała, że benefity związane z wakacjami, takie jak dofinansowanie do wakacji, premia wakacyjna, bonusowe dni wolne czy skrócenie godzin pracy w piątki mogą budować pozytywne skojarzenia z pracodawcą.

Dodatkowymi benefitami, jakie pracownicy mogą otrzymać podczas okresu wakacyjnego, są między innymi bony zakupowe o określonej wartości, jednorazowy bonus półroczny czy zniżki na usługi oraz akcesoria do wybranych partnerów. To, że takie działania są podejmowane w firmach, w których są zatrudnieni, deklaruje 43 proc. Polaków. 39 proc. stwierdza, że w ich firmach nie ma takich praktyk.

82 proc. respondentów stara się przekazać wszystkie ważne informacje swoim współpracownikom zanim pójdą na urlop. W 50 proc. przypadków taka procedura jest wymagana przez pracodawcę.

Co piąty Polak przyznaje, że zdarzyło mu się, że pracodawca wymagał od niego przyspieszonego powrotu z urlopu. 49 proc. ankietowanych stwierdziło, że podczas urlopu pracownika w nagłych przypadkach uzasadnione jest kontaktowanie się z nim przełożonego lub współpracowników.

"Konieczność odbierania wiadomości związanych z pracą z pewnością nie jest przyjmowana z entuzjazmem przez pracownika będącego na wakacjach. Praktyki takie jak odwołanie urlopu czy wymaganie przyspieszonego powrotu do pracy mogą znacząco wpłynąć na relacje pracownika z pracodawcą. Tego typu działania powinny być ograniczane do minimum. Należy pamiętać, że odwołując pracownika z urlopu wypoczynkowego, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez niego kosztów, które są bezpośrednio związane z odwołaniem z urlopu. Takie koszty wykraczają jednak poza zwykły rachunek ekonomiczny, bo przerwanie wypoczynku zawsze jest poważnym naruszeniem tzw. work-life balance" - podkreśliła Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Badanie „Nowe oblicza pracy” przeprowadzono w marcu br. przez ARC Rynek i Opinia. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 1796 osób czynnych zawodowo.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ pad/