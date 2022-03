Jak tanio płacić rachunki z bankiem?

fot. Proxima Studio / / Shutterstock

Co miesiąc każde gospodarstwo domowe opłaca przynajmniej 6-7 rachunków domowych. Jeśli robi to w tradycyjnych punktach obsługi, musi doliczyć do każdej faktury kilka złotych prowizji. W skali roku to dodatkowy koszt rzędu kilkuset złotych. Tymczasem w bankowości elektronicznej wszystko to można opłacić za darmo. Jak to zrobić?

Wciąż wiele osób, zwłaszcza seniorów, opłaca rachunki w formie tradycyjnej. Do dyspozycji mają biura obsługi klienta, wybrane sieci handlowe, firmy specjalizujące się w płatnościach, placówki pocztowe czy nawet okienka kasowe w bankach. Niestety, wykonanie papierowego przelewu zazwyczaj wiąże się z dodatkową prowizją. W zależności od placówki taka operacja może dodatkowo kosztować od 2 do nawet 10 zł. Zakładając, że mamy do opłacenia tylko 7 przelewów (czynsz/fundusz remontowy, prąd, woda, gaz, internet, telefon), a prowizja wynosi 4 zł, to miesięcznie płacimy za obsługę dodatkowo 28 zł. W skali roku to niepotrzebny wydatek rzędu 336 zł.

Niepotrzebny, bo taką operację można wykonać za darmo. Oszczędzając nie tylko pieniądze, ale i czas potrzebny na wizytę w placówce. Przelewy można bowiem wykonać korzystając z bankowości internetowej lub mobilnej. Banki nie pobierają opłat za przelewy elektroniczne. Wyjątek stanowią przelewy natychmiastowe, które docierają do odbiorcy w kilka sekund. Taka operacja kosztuje z reguły około 5 zł. Ale w przypadku rachunków – o ile nie płacimy ich na ostatnią chwilę lub po terminie – wystarczy zwykły, bezpłatny przelew elektroniczny. Z reguły jest on księgowany najpóźniej na drugi dzień.

Jak opłacić rachunek w bankowości internetowej?

Aby wykonać przelew elektroniczny potrzebne będzie nam konto w banku z dostępem do bankowości internetowej lub mobilnej (czyli obsługiwanej za pomocą aplikacji w telefonie). Wykonanie takiej operacji jest proste. Wystarczy zalogować się do banku i w sekcji „Operacje” wybrać „przelew zwykły”. Następnie w formatce należy wpisać dane, które widnieją na papierowym druku. Będzie to numer rachunku odbiorcy, nazwa odbiorcy, kwota przelewu i jego tytuł. Szczególnie uważnie należy przepisać numer rachunku, bo złe wpisanie tej pozycji może skutkować odrzuceniem przelewu lub zaksięgowaniem go na koncie innej osoby. Następnie taką operację należy przekazać do realizacji, czyli zatwierdzić kodem SMS.I to wszystko.

Jeśli regularnie wykonujemy przelew do konkretnych odbiorców, np. spółdzielni mieszkaniowej, zakładu energetycznego czy gazowni, warto dodać sobie takiego dostawcę mediów do zdefiniowanych odbiorców. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem przepisywać od nowa danych takich jak numer rachunku czy nazwa beneficjenta. Wówczas z sekcji „książka odbiorców” wybierzemy jedynie określoną firmę, wpiszemy tytuł i kwotę rachunku. I podobnie jak w zwykłym przelewie, zatwierdzimy operację kodem SMS. W niektórych bankach przy kolejnych przelewach, dodatkowa autoryzacja może nie być nawet potrzebna, jeśli wykonujemy je do zaufanego (zdefiniowanego) odbiorcy.

Jak zapłacić rachunek w aplikacji mobilnej?

Równie łatwo opłaca się rachunki w aplikacji mobilnej. Wystarczy uzupełnić pola przelewu i zaakceptować transakcję. Niektóre banki idą o krok dalej i pozwalają zeskanować tzw. kod QR z faktury (kwadrat z czarno-białą mozaiką punktów umieszczony na druku). Wówczas aplikacja mobilna sama odczyta z rachunku niezbędne dane i uzupełni automatycznie formatkę przelewu. Taka opcja działa np. w aplikacji mobilnej Banku Pocztowego. Dodatkowo w tej instytucji można wgrać do systemu bankowości elektronicznej faktury w wersji cyfrowej z pliku np. otrzymywanego na adres e-mail.

Polecenie zapłaty i zlecenie stałe – płać automatycznie

Jeśli regularnie opłacamy rachunki elektronicznie, możemy wybrać jeszcze dwie przydatne opcje: polecenie zapłaty lub zlecenie stałe. Polecenie zapłaty to usługa, którą aktywujemy w banku i u dostawcy mediów. Za jej pomocą możliwe jest automatyczne dokonywanie opłat za rachunki. Wystawca dostarczy fakturę do banku, a bank wykona w naszym imieniu przelew na wskazany rachunek. Wszystko to dzieje się automatycznie i nie wymaga od klienta ręcznego wykonywania przelewu. Z kolei zlecenie stałe jest to operacja powtarzana cyklicznie, którą samodzielnie ustawiamy w bankowości elektronicznej. Na przykład możemy ustawić, by co miesiąc z naszego konta wskazana kwota (stała) przelewana była na konto odbiorcy, np. spółdzielni mieszkaniowej.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z bankowości elektronicznej jest bezpieczne. Wymaga jedynie poznania podstawowych reguł obsługi tego kanału. Przede wszystkim nie wolno nikomu podawać loginu i hasła do banku (także telefonicznie), nie klikać w podejrzane linki w wiadomościach e-mail, nie otwierać podejrzanych załączników. Z kanału tego korzysta dziś regularnie ponad 20 mln klientów banków. Oszczędzają w ten sposób pieniądze i czas.

Artykuł jest częścią projektu „Bankowość cyfrowa w praktyce” przygotowanego we współpracy z Bankiem Pocztowym.