Jak świece to z Polski. Jesteśmy największym producentem w UE

Polska jest największym producentem świec w Unii Europejskiej – 41 proc. wszystkich wytworzonych towarów pochodzi z naszego kraju, wynika z danych Eurostatu.

W 2019 roku Polska wyprodukowała świece o wartości 617 mln euro – blisko 2,84 mld zł (kurs w dniu 2 listopada). Stanowi to 41 proc. całkowitej produkcji w krajach należących do Unii Europejskiej. Na drugim miejscu pod względem wartości wytworzonych świeczek znalazły się Włochy – 149 mln euro (10 proc. łącznej produkcji), a na trzeciej pozycji są Niemcy – 143 mln euro (9 proc. całkowitej produkcji), informuje Eurostat.

Państwa należące do wspólnoty Unii Europejskiej w 2019 roku łącznie wyprodukowały świece o wartości ponad 1,52 mld euro. Wartość produkcji wzrosła o 6 proc. w porównaniu z 2013 rokiem, wynika z analizy Eurostatu.

Produkcja świeczek w Unii Europejskiej w 2019 r. / eurostat

Państwa członkowskie UE w ubiegłym roku importowały świece o wartości około 1,33 mld euro, z czego trzy czwarte pochodziło z innych krajów należących do wspólnoty (ponad 1 mld euro). Wartość całkowitego importu świec do państw członkowskich Unii Europejskiej wzrosła o 20 proc. w porównaniu z 2013 rokiem. Z kolei w 2019 r. kraje należące do UE wyeksportowały blisko 1,45 mld euro świec, z których zdecydowana większość trafiła do innych państw członkowskich UE – 77 proc. czyli 1,12 mld euro.

Handel świecami w Unii Europejskiej / eurostat

