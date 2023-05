Jak spółki mogą prowadzić relacje inwestorskie na najwyższym poziomie?

Naukowcy, inwestorzy i specjaliści z zakresu IR spotkają się we Wrocławiu 25 maja, na Forum Relacji Inwestorskich, żeby wymienić się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie. Organizatorami pierwszego takiego wydarzenia są: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, inQube i IR Society Poland. Patronem medialnym jest Bankier.pl.

/ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jak zmieniają się wymagania wobec relacji inwestorskich, jak prowadzić je na najwyższym poziomie, jak i czy w ogóle szkolić specjalistów z tego zakresu - to tylko niektóre pytania, na które spróbują odpowiedzieć uczestnicy wydarzenia.

Forum Relacji Inwestorskich to pierwsze tego typu wydarzenie, które ma stanowić unikalną platformę spotkań dla naukowców i praktyków rynku kapitałowego, ale ma też dać wartość wszystkim osobom, które interesują się giełdą i inwestycjami (również na rynku niepublicznym).

“Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma wśród wychowanków świetnych menedżerów i inwestorów. Wśród naszych zainteresowań i tematów badań są m.in. wpływ jakości raportowania finansowego i niefinansowego na wycenę przedsiębiorstw i koszt kapitału. Dialog z biznesem jest dla nas bardzo ważnym źródłem wiedzy i inspiracji. Dlatego cieszymy się na to spotkanie naukowców i praktyków IR” - powiedział prof. Dominika Hadro z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wśród panelistów i uczestników wydarzenia znajdą się czołowi naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, analitycy, zarządzający funduszami i przedstawiciele takich spółek jak m.in. Bank Millennium, Bank Gospodarstwa Krajowego, CCC, Kruk, Budimex, LiveChat Software, Woodpecker, Starward, Draw Distance, czy Far From Home. Po serii paneli będzie okazja do swobodnych rozmów kuluarowych przy lunchu.

“Chcemy, żeby Forum IR było okazją do spotkań i integracji środowiska specjalistów z zakresu relacji inwestorskich, ale nie chcemy zamykać się w naszym własnym gronie. Liczymy na bardzo wiele ciekawych spotkań ze wszystkimi grupami naszych interesariuszy” – powiedział Karol Ciesielski, odpowiedzialny za relacje inwestorskie spółki Woodpecker.co.

Forum odbędzie się w czwartek 25 maja (początek o godzinie 10:00) w budynku inQUBE (ul. Komandorska 118-120). Szczegóły, program wydarzenia i formularz rejestracyjny są dostępne m.in. na stronie inQUBE.