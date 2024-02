Jak się zmienia picie Polaków? O piwie, trunkach bezalkoholowych i lobbingowych marzeniach

Goście PB do słuchania mówią o zmianach w spożyciu napojów bezalkoholowych, piwa i mocniejszych trunków w Polsce oraz o lobbingowych marzeniach branży.

fot. Elzbieta Sekowska / / Shutterstock

19 proc. dorosłych Polaków — taka część z nas, według badania SW Research na zlecenie Grupy Żywiec — słyszała o inicjatywie Dry January, czyli o styczniowym powstrzymywaniu się od konsumpcji alkoholu. Nieco większą rozpoznawalność ma inicjatywa Sober October, a największą silnie umocowana w polskiej tradycji historycznej i religijnej akcja Sierpień miesiącem trzeźwości. Fakty są jednak takie, że spożycie alkoholu w Polsce maleje — w ubiegłym roku spadł wolumen sprzedaży piwa, jak też mocniejszych trunków. W praktyce w stagnacji jest też branża napojów bezalkoholowych — z wyłączeniem kilku nisz, jak izotoniki i napoje funkcjonalne. Wartość sprzedaży, napędzana inflacją, stale jednak rośnie.

W jakiej kondycji jest polska branża napojowa — bezalkoholowa i alkoholowa? Jak zmieniają się preferencje konsumentów i co wpływa na nie mocniej — trendy związane ze zdrowym trybem życia czy może zasobność portfeli? I wreszcie — jakie zmiany w prawie bolą branżę i na co ma nadzieję w nowym politycznym rozdaniu? Na te wszystkie pytania odpowiadają goście PB do słuchania.

Audycję rozpoczynamy od rozmowy z Jakubem Jakubczakiem, analitykiem sektora rolno-spożywczego w Banku BNP Paribas. Dzieli się danymi na temat zmian w konsumpcji i opowiada, jak bardzo stabilna branża rozchwiała się w ciągu ostatnich kilku lat.

Następnie Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, zrzeszającej m.in. największych producentów napojów bezalkoholowych, opowiada o wpływie inflacji na wzrost sprzedaży, nowych przepisach o energetykach, a przede wszystkim o planowanym wprowadzeniu systemu kaucyjnego, na który ani branża, ani Polska nie są jego zdaniem w najmniejszym stopniu przygotowani. Przygotowani mogą być za to oszuści.

Od napojów bezalkoholowych przechodzimy do nieco mocniejszych trunków. Bartłomiej Morzycki, dyrektor Związku Przedsiębiorców Przemysłu Piwowarskiego-Browary Polskie, dzieli się kluczowymi liczbami opisującymi kondycję piwnego rynku w kraju. Jego wartość wyraźnie wzrosła, ale browary nie mają żadnych powodów do świętowania, bo wolumen sprzedaży kolejny raz wyraźnie spadł. Pijemy więc mniej, a płacimy za to więcej.

Mniej pijemy też mocnych alkoholi, przede wszystkim fundamentalnej dla krajowego przemysłu wódki. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka, w ostatniej rozmowie audycji opowiada o zmianach w profilu konsumpcji, rosnących niszach i alkoholowych nierównościach.

