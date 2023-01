Jak się wydobywa ropę i gaz? Tak to robią w kopalni PGNiG w Lubiatowie

Ropa i gaz są szeroko wykorzystywane zarówno przez Kowalskiego, jak i przez przemysł. Nie wszyscy wiedzą, że te surowce wydobywa się także w naszym kraju. Autorzy programu "Fabryki w Polsce" odwiedzili największą kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Mieści się ona w Lubiatowie i należy do PGNiG.

/ PGNiG

Od kilkudziesięciu lat geolodzy podejrzewali, że w okolicach Międzychodu można się spodziewać sporej akumulacji węglowodorów - potwierdziły to później badania. Na terenie Puszczy Noteckiej znajdują się jedne z największych w Polsce złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ich całkowita powierzchnia to ponad 59 kilometrów kwadratowych. Eksploatacja złóż rozpoczęła się w 2012 roku.

- Dobowo wydobywamy ok. tysiąca ton ropy naftowej i produkujemy ok. 30 tys. metrów sześciennych gazu na godzinę - mówi Krzysztof Marciniak, kierownik Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.

Latem 2022 roku PGNiG zapowiedziało rozbudowę kopalni Lubiatów. Ma to pozwolić na wydobycie dodatkowych 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043. Prace potrwają dwa lata.

Jak pracuje ta kopalnia? Co jeszcze pozyskuje, poza ropą i gazem? Jak się przerabia wydobyte surowce? Co się dzieje z wydobytymi surowcami? O tym w filmie:



Produkcja potrafi być pasjonująca

Fabryki w Polsce to seria filmów wideo ukazująca podróż po zakładach produkcyjnych znajdujących się na terenie Polski i inspirowana popularnym programem „Jak to jest zrobione?” kanału Discovery. Co tydzień wspólnie z widzami twórcy kanału odwiedzają zakład produkcyjny, żeby sprawdzić, jak przebiega wybrany proces produkcji. Co tydzień na kanał trafia film dokumentalny, z którego dowiadujecie się, jak produkowane są m.in. maszyny, jachty, druty, okna, rozjazdy kolejowe, grzejniki, styropian itd. Pewnie interesuje was też, jak powstaje jedzenie? Pokazaliśmy m.in. parówki, Pepsi, Prince Polo, paluszki, musztardy, keczup, majonez, sery i wiele innych.

Chcecie zobaczyć od kulis pracę wybranego zakładu, poznać biznes, produkty czy wybraną spółkę? Napiszcie nam o tym: