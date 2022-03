Zarobiłeś na kryptowalutach? Nie zapomnij zapłacić podatku

fot. nikamo / / Shutterstock

Zyski uzyskane ze sprzedaży kryptowalut trzeba rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT. Podatnicy mają czas na wypełnienie formularza oraz dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego do 2 maja. Sprawdź, o jakich kosztach nie zapomnieć przy rozliczaniu podatku od kryptowalut.

Inwestorzy, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, mają obowiązek ich rozliczenia w zeznaniu rocznym PIT-38. Wyjaśniamy, jak wygląda opodatkowanie kryptowalut w Polsce.

Podatku dochodowego od odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie trzeba rozliczać w ciągu roku każdorazowo przy okazji dokonywania transakcji sprzedaży kryptowaluty. Inwestorzy mają obowiązek wykazania otrzymanych przychodów w ramach rocznego rozliczenia z fiskusem. Odpowiednią deklaracją podatkową do ewidencji wyników obrotu kryptowalutami jest druk PIT-38.

Trzeba pamiętać, że w rozliczeniu za 2021 r. (począwszy od 2019 r.) rozliczenie kryptowaluty odbywa się na innych zasadach niż w latach wcześniejszych. Podatnicy są zobowiązani do tego, aby w deklaracji rocznej wykazać przychody i koszty poniesione z tytułu transakcji. Obie te kategorie wpisuje się w PIT-38 w źródle kapitały pieniężne.

Podatek od kryptowalut – wysokość

Podatek ten obliczany jest od dochodu inwestora uzyskanego z tytułu transakcji kryptowalutami. Stawka daniny publicznej wynosi 19 proc. od podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania kryptowalut stanowi dochód, czyli wysokość przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych pomniejszona o koszty uzyskania przychodów. Przychód powstaje w momencie sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, czyli wtedy, gdy wystąpi wymiana waluty wirtualne na prawny środek płatniczy.

Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych są udokumentowane wydatki poniesione na nabycie walut wirtualnych oraz koszty związane ze zbyciem walut wirtualnych, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży tych walut.

Warto pamiętać, że inwestor nie otrzyma ewidencji z tytułu dokonanych transakcji kupna, wymiany lub sprzedaż w formie formularza podatkowego PIT-8C ani PIT-11. Podmioty gospodarcze nie mają obowiązku sporządzania informacji dla podatników oraz organów skarbowych.

Podatek od kryptowalut – do kiedy?

Podatek od kryptowalut należy rozliczyć w „standardowym” terminie. Oznacza to, że inwestorzy mają czas na złożenie PIT-38 do 30 kwietnia 2022 r. W związku z tym, że ostatni dzień kwietnia przypada na sobotę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą składać formularze do 2 maja 2022 r. Deklaracja podatkowa PIT-38 służy do ewidencji przychodów z kapitałów pieniężnych, do których należą też wiązane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Podatek od kryptowalut należy rozliczyć na tym formularzu.

Podatek od kryptowalut - jak policzyć?

Jak zapłacić podatek od kryptowalut? Pierwszym krokiem jest dostarczenie deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego. Można to zrobić, korzystając z tradycyjnego papierowego formularza lub online. Podatek od kryptowalut łatwo wyliczyć w programie e-pity.pl. Trzeba przy

pamiętać, że przychód ze sprzedaży kryptowaluty obniżają:

koszty nabycia kryptowaluty ( wyłącznie bezpośrednie – np. koszt nabycia, prowizja; w przypadku nabyć pierwotnych za koszt bezpośredni powinno uznawać się (choć stanowiska urzędów nie potwierdzają tego obecnie) koszt prądu, koszt nabycia urządzeń do produkcji; nie będą kosztem bezpośrednim odsetki od prowizji na kredyt na nabycie, koszt sprzętu do kopania lub obsługi, zakup abonamentów na giełdzie walut, programów do obsługi);

wyłącznie bezpośrednie – np. koszt nabycia, prowizja; w przypadku nabyć pierwotnych za koszt bezpośredni powinno uznawać się (choć stanowiska urzędów nie potwierdzają tego obecnie) koszt prądu, koszt nabycia urządzeń do produkcji; nie będą kosztem bezpośrednim odsetki od prowizji na kredyt na nabycie, koszt sprzętu do kopania lub obsługi, zakup abonamentów na giełdzie walut, programów do obsługi); koszty zbycia kryptowaluty (związek nie musi być bezpośredni – a zatem ogłoszenia sprzedaży, redakcja umowy prowizja od sprzedaży).

Warto pamiętać, że koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Jak wypełnić PIT-38?

Podatnicy składający formularz podatkowy PIT za ubiegły rok (tj. 2021) wypełniają część E deklaracji. Deklarację wypełniają podatnicy, którzy:

w 2021 r. uzyskali przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, w 2021 r. ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na nabycie waluty wirtualnej, nawet w przypadku, gdy w tym roku podatkowym nie uzyskali przychodu ze zbycia waluty wirtualnej, w latach poprzednich ponieśli koszty uzyskania przychodów w postaci udokumentowanych wydatków na nabycie waluty wirtualnej lub udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 poz. 1132, z późn. zm.)

W poz. 34 należy wykazać sumę przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanych w 2021 roku.